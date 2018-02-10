Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Koca ülkenin yüreğini ağzına getiriyor

    Koca ülkenin yüreğini ağzına getiriyor

    BERLİN
    10.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    Almanya’da CDU/CSU ile koalisyon kurma karar alan Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) ortaya çıkan kaosu, “Büyük koalisyona hayır” (NoGroKo) diyen gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert daha da büyütecek. Ve bu kaos bütün Alman siyasetini saracak.

    KEVIN Kühnert, isyan ateşini cuma akşamı Leipzig’te yaktı. Leipzig’te düzenlediği toplantıda SPD üyelerinden ‘koalisyona hayır’ demelerini istedi.
    Bu toplantılara çeşitli kentlerde devam edecek olan Kühnert’in programında her gün iki etkinlik var. Kühnert koalisyona hayır turunu 4 Mart’a kadar sürdürecek. SPD üyeleri arasında koalisyon oylaması 4 Mart akşamı sona erecek.
    SPD liderleri Martin Schulz ve Andrea Nahles ise ‘koalisyona evet’ turuna 17 Şubat’ta başlayacak..

    NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?
    Jusos Başkanı, “Biz iki sınıflı sağlık sistemini kaldıracağız talebiyle seçim kampanyasına çıktık. Ama sonunda doktor ücretleri konusunda öneriler geliştirecek bir komisyon kurulmasına kaldık” diyerek koalisyon sözleşmesinin içeriğine karşı çıkıyor.
    Mültecilerin aile birleşimiyle ilgili kararı da beğenmiyor.
    Sadece belirli süreli iş sözleşmesinin sınırlandırılmasını SPD’nin kazanımı olarak görüyor.
    SPD’li delegelerin Kevin Kühnert’in istediği yönde oy kullanmaları halinde Alman siyaseti tam anlamıyla kaosa sürüklenecek. Liderlerin siyasi kaderleri olumsuz etkilenecek.

    Etiketler: Kevin Kühnert , SPD , ALMANYA , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri