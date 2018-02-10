Koca ülkenin yüreğini ağzına getiriyor

KEVIN Kühnert, isyan ateşini cuma akşamı Leipzig’te yaktı. Leipzig’te düzenlediği toplantıda SPD üyelerinden ‘koalisyona hayır’ demelerini istedi.

Bu toplantılara çeşitli kentlerde devam edecek olan Kühnert’in programında her gün iki etkinlik var. Kühnert koalisyona hayır turunu 4 Mart’a kadar sürdürecek. SPD üyeleri arasında koalisyon oylaması 4 Mart akşamı sona erecek.

SPD liderleri Martin Schulz ve Andrea Nahles ise ‘koalisyona evet’ turuna 17 Şubat’ta başlayacak..

NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Jusos Başkanı, “Biz iki sınıflı sağlık sistemini kaldıracağız talebiyle seçim kampanyasına çıktık. Ama sonunda doktor ücretleri konusunda öneriler geliştirecek bir komisyon kurulmasına kaldık” diyerek koalisyon sözleşmesinin içeriğine karşı çıkıyor.

Mültecilerin aile birleşimiyle ilgili kararı da beğenmiyor.

Sadece belirli süreli iş sözleşmesinin sınırlandırılmasını SPD’nin kazanımı olarak görüyor.

SPD’li delegelerin Kevin Kühnert’in istediği yönde oy kullanmaları halinde Alman siyaseti tam anlamıyla kaosa sürüklenecek. Liderlerin siyasi kaderleri olumsuz etkilenecek.