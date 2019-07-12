Koca göktaşı komşu oldu
Japonlar, Dünya’dan yaklaşık 280 kilometre uzaklıktaki Ryugu asteroidine sadece 5 ay içinde ikinci kez uzay aracı indirmeyi başardı.
Japonya’nın Hayabusa2 uzay aracı, dün ikinci kez Ryugu asteroidine başarılı iniş yaptı. Japon Uzay Araştırma Ajansı, Hayabusa2’nin, Güneş Sistemi’nin oluşumuyla ilgili bilgiler sağlaması umulan numune toplama görevini başarıyla tamamlayarak asteroidden ayrıldığını açıkladı. Dünya’dan 280 kilometre uzaktaki Rysugu’ya ilk inişini geçtiğimiz 22 Şubat’ta yapan Hayabusa2, nisan ayında da bıraktığı patlayıcıyla asteroidin yüzeyinde yapay bir krater oluşturmuştu. Uzay aracının Güneş Sistemi’nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya’ya dönmesi planlanıyor.
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