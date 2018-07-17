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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Alparslan ÇINAR- Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)
17.07.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Kobra'nın ısırdığı Aref'ten haber var...Zehir miktarı fazla çıktı

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Kobra'nın ısırdığı Aref'ten haber var...Zehir miktarı fazla çıktı

ANTALYA'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri'nin 3 yıl önce el koyulan 'Zara' adlı Bengal kaplanına, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakılıyor. Kahire'de hastaneye yatırılan Ghafouri'ye ise tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verilecek.

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  • Arefin kaplanına el konuldu
  • Arefin kaplanına el konuldu
  • Arefin kaplanına el konuldu
  • Arefin kaplanına el konuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ANTALYA Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref Ghafouri'nin sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek, ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, durumu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki eve giden Doğa Koruma ve Jandarma ekipleri, o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el koydu. Doğa koruma ekipleri, kaplanı yediemin olarak Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etti. Kaplanın burada yapılan muayenesinde ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi.

Kobranın ısırdığı Aref için panzehir aranıyordu... Yeni haber geldi
Kobranın ısırdığı Aref için panzehir aranıyordu... Yeni haber geldi

Aref Ghafouri hakkında ise evde vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve kaplanın tırnaklarının çekilmesi nedeniyle de '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla idari işlem yapıldı. Ghafouri, evde beslemek için değil; Ankara'da havalimanı yakınında kurduğu hayvanat bahçesi için kaplan aldığını öne sürdü. Aref Ghafouri, Antalya'da vahşi hayvanlara özel bakım yapan veterineri olduğunu, bu veterinerin kontrol etmesi için 'Zara' adlı kaplanı Kemer'e getirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesi için 6 aylığına ön izin verildiğini anlatan Ghafouri, bu ön izinle hayvanları topladığını, hayvanat bahçesi ruhsatını aldığı anda kaplanını geri alacağını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi'nde halen bakımı yapılan 4,5 yaşındaki 'Zara'nın, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 10 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla çiftleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdıSİHİRBAZLIK gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan Aref'in sağlığına kavuşması, panzehirin bulunmasına bağlı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.
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24 TÜP SERUM VERİLECEK

Antalya'da, 15 Temmuz günü, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisine ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediliyor. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Ghafouri'ye, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Ghafouri'den yılan ve olayın meydana gelişi hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Ghafouri'ye tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu; ancak Aref Ghafouri'nin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

EPİKRİZ RAPORU

Öte yandan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri, Aref Ghafouri'nin Mısır'a götürülmeden tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki epikriz (çıkış özeti) raporuna ulaştı. Raporda 'Yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı koyulduğu kaydedildi. Ghafouri'nin klinik seyrine ilişkin raporda, şu bilgiler yer aldı:

"Kobra türü yılan sokması nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirilen hasta, hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut, hasta yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edildi. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olup, sağ ön kolda ve dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerinde hematotoksisiteye bağlı olası pantitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup, kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır."

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Arefi kobra ısırdı
Aref'i kobra ısırdı

'TÜRKİYE'DE PANZEHİRİ YOK'

Kobra zehrine karşı Türkiye'de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde kobra türüne ait yılan sokmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı. Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230'ten, 659'a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır."

 

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