Kobani’deki üs el değiştirdi: ABD gitti, Rusya geldi
RUSYA, Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırarak Kobani’deki ‘Metras’ hava üssü kontrolünü de ele geçirdiğini açıkladı.
RIA Haber Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı bir video yayınlayarak “ABD’nin çekildiği Kobani’deki Metras hava üssü Rus askeri polis kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Üstten ayrılan askerler kötü sürpriz bırakmamış. Spor salonu dahi kullanır durumda” dedi.
Metras hava üssünün Rusya’nın ikinci hava destek noktası olacağını duyuran Hmeymim üssü komutanlarından Sergey Jmurin, “Metras hava üssü genelde lojistik destek için kullanılacak. Bölgeye dönen sivillere insani yardım ulaştırılması için de kullanılacak” dedi. ABD eski DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya, ABD güçlerinin terk ettiği askeri tesisi aldı. Kobani’nin güneyindeki bölge Putin ve Erdoğan anlaşmasıylu Rusya’nın kontrolünde. ” ifadeleriyle bölgedeki son durumu doğruladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle