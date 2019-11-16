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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kobani’deki üs el değiştirdi: ABD gitti, Rusya geldi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kobani’deki üs el değiştirdi: ABD gitti, Rusya geldi

RUSYA, Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırarak Kobani’deki ‘Metras’ hava üssü kontrolünü de ele geçirdiğini açıkladı.

RIA Haber Ajansı, Rusya Savunma Bakanlığı bir video yayınlayarak “ABD’nin çekildiği Kobani’deki Metras hava üssü Rus askeri polis kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmıştır. Üstten ayrılan askerler kötü sürpriz bırakmamış. Spor salonu dahi kullanır durumda” dedi.

Metras hava üssünün Rusya’nın ikinci hava destek noktası olacağını duyuran Hmeymim üssü komutanlarından Sergey Jmurin, “Metras hava üssü genelde lojistik destek için kullanılacak. Bölgeye dönen sivillere insani yardım ulaştırılması için de kullanılacak” dedi. ABD eski DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Rusya, ABD güçlerinin terk ettiği askeri tesisi aldı. Kobani’nin güneyindeki bölge Putin ve Erdoğan anlaşmasıylu Rusya’nın kontrolünde. ” ifadeleriyle bölgedeki son durumu doğruladı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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