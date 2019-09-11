Koalisyon güçleri Dicle Nehri üzerinde yer alan DEAŞ kontrolündeki adayı bombaladı
Irak'ta görev yapan ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri, Dicle Nehri üzerinde yer alan ve terör örgütü DEAŞ güçleri tarafından kontrol edilen küçük bir adaya hava saldırısı düzenledi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri, ABD savaş uçaklarının Irak'ta Dicle Nehri üzerinde terör örgütü DEAŞ kontrolünde olan bir adaya yaklaşık 40 ton mühimmatla bombaladığını duyurdu.
Twitter üzerinde yapılan duyuruda F-15 ve F-35 savaş uçaklarının terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan adaya 36 ton bomba atıldığı bilgisi paylaşıldı.
VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 10 Eylül 2019
Söz konusu videoda Dicle Nehri üzerindeki adaya halı bombardımanı düzenlendiği ve bombalamanın ardından patlamalar ve mantar benzeri bulutlanma olduğu göze çarpıyor.
Iraklı terör karşıtı birliklerin de saldırıyı karadan izlediği belirtildi.
Başkent Bağdat'ın yakınlarında yer alan Qanus Adası'nı hedef alan bombardımanın geçtiğimiz salı günü düzenlendiği aktarıldı.
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