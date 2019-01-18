Koalisyon güçleri Deyrizor'da cami vurdu
DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "17 Ocak 2018'de Suriye'de Åžefafiye beldesinde DEAÅž'Ä±n bir camideki kontrol ve komuta tesisi koalisyonun gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ± ile vuruldu." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ± yasaÄŸÄ± bulunan yapÄ±larÄ± kullanarak buralarÄ± hedef haline getirdiÄŸi iddia edilen aÃ§Ä±klamada, "Bu saldÄ±rÄ±da Suriyeli ortaklarÄ±mÄ±za tehdit teÅŸkil eden terÃ¶ristler Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve DEAÅž'Ä±n diÄŸer bir Ã¶lÃ¼mcÃ¼l operasyonel kapasitesi daha savaÅŸ alanÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu." ifadesine yer verildi.
SÄ°VÄ°L YAPILAR TEHDÄ°T ALTINDA
Koalisyonun geÃ§en ay Heccin ilÃ§esinde bir camiyi ve bir hastaneyi hedef aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda onlarca sivil Ã¶ldÃ¼.
Koalisyonun ekim ayÄ±nda Deyrizor ilinde birÃ§ok camiye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda onlarca sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Yerel kaynaklar koalisyonun 22 Ekim'de Heccin ilÃ§esinde vurduÄŸu Zeviye Camisi'nde 7 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade etti.
Kaynaklar, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž ve YPG/PKK'nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu, burada 6 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Ekim'de cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda Osman bin Affan Camisi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 16 sivil Ã¶ldÃ¼. AynÄ± beldede bir Ã¶nceki gÃ¼n de Ammar Bin Yaser Camisi'ne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da 2'si Ã§ocuk 30 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Koalisyon cami saldÄ±rÄ±larÄ±nda DEAÅž'Ä± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
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