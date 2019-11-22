Klozet krizi
Rusya’nın geçen yıl Kerç Boğazı’nda el koymasının ardından önceki gün iade ettiği Ukrayna ordusuna ait üç hücum bottaki hasar tepki çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “İlk önce tutsak denizcilerimizi, ardından da hücum botlarımızı Rusya’nın elinden aldık. Gerçekleştirdiğim denetimde klozetler dahil bir dizi envanterin sökülmüş olduğunu tespit ettik. Başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinden Rusya’yı kınamasını bekliyoruz” dedi. Zelenski’nin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko da bir açıklama yaparak, “Berdyansk ve Nikopol hücum botlarıyla çekici remorkunda prizler, lambalar, mutfak donanımı ve hatta tuvaletlerdeki klozetler sökülmüş vaziyette bize teslim edildi. Rus tarafı gemilerimizi yağmalamış” diye konuştu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Ukrayna’nın krizi sürdürmek istediğini öne sürerek iddiaları yalanladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle