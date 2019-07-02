KKTC’ye S-200 düştü

İsrail savaş uçaklarının önceki gece Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Mezzeh Hava Üssü ile Humus kentlerine düzenlediği saldırının hemen ardından Suriye tarafından atılan bir hava savunma füzesi KKTC’ye düştü. Havada infilak eden füzeden düşen parçalar, Lefkoşa’nın 15 kilometre kuzeyindeki Taşkent köyü kırsalında küçük çaplı yangına yol açtı. Suriye’nin attığı füzeden dağılan birkaç parça ise yakınlardaki Dikmen ve Görneç köyünde bulundu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, güvenlik kuvvetleri çevre emniyetini aldı.

KABİNE TOPLANDI

Olayın hemen ardından KKTC Bakanlar Kurulu, Ada’daki Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ın da katılımıyla olağanüstü toplandı. Kameraların karşısına komutanlarla birlikte çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, düşen füzenin üzerindeki seri numaralar ile Gaziantep’e geçen yıl Temmuz ayında düşen S-200 füzesi ile aynı olduğunu açıkladı ve “İsrail’in Suriye’ye yaptığı hava saldırısında ateşlenen, hedefini ıskalayarak maksimum menzilini tamamlayıp serbest düşüş gerçekleştiren bir füze olduğunu tespit ettik” dedi.

GAZİANTEP’E DÜŞENLE AYNI

Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’le görüştüğünü aktaran Özersay, “Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün (önceki) akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. S-200 füzelerinin 400 kilometre mesafeye kadar ulaşabildiği biliniyor. İsrail’in hava saldırısı düzenlediği Humus, füzenin düştüğü bölgeye yaklaşık 300 kilometre mesafede.

ZEHİRLİ GAZ YOK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, “Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nda detaylı incelemeler yapıldı. Bize verilen bilgilere göre, Suriye’den ateşlenen bir füze, bir aksilik veya bir kaza sonucu raydan çıktı ve buralara kadar geldi. Havada infilak eden füzeden herhangi bir kimyasal ya da zehirli gaz yayılmadı. Böyle bir talihsiz olayın tekrarlanmasını beklemiyoruz. Halkımız bu konuda müsterih olsun” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spear ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı arayarak, Lefkoşa’ya düşen Suriye füzesiyle ilgili ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Spehar, Rum tarafının ihtiyaç duyulması halinde yardımda bulunabileceğini belirtirken, Akıncı, BM ve Rum tarafının gösterdiği hassasiyete teşekkür etti, Türkiye ve KKTC’deki askeri yetkililerin çalışmaları sonucunda durumun netleştiğini belirtti. Lefkoşa’ya düşen Suriye füzesi Kıbrıs Rum yönetimi ve adadaki İngiliz üslerinde de alarma yol açtı.

İSRAİL’DEN BOMBARDIMAN

KKTC’ye serseri füzenin düşmesinden hemen önce İsrail savaş uçakları Suriye’ye son dönemin en kapsamlı hava saldırılarından birini düzenledi. Esad rejiminin resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam’ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı. Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırıların hedefindeki Şam’ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü. İsrail uçakları 12 Haziran’da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.

ABD HALEP’İN KUZEYİNİ VURDU

ABD, Suriye’nin kuzeybatısında terör örgütü El Kaide bağlantılı bir örgüte yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hava saldırısında 8 kişinin öldüğünü bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD’nin öldürdüğü 6 militanın Huras Ed Din örgütünden olduğunu aktardı. Gözlemevi, öldürülen altı kişiden ikisinin Cezayirli, ikisinin Tunuslu, birinin Suriyeli, diğerinin ise Mısırlı olduğunu öne sürdü. Halep’in kuzey bölgesinde geçmişte de çeşitli örgütlere hava saldırısında bulunan ABD, söz konusu operasyonları 2017 yılında durdurmuştu. Mart 2017’de ABD’nin Halep’te saldırı düzenlediği bir camide çoğu sivil 47 kişi hayatını kaybetmişti.