KKTC'ye düşen cisim paniğe yol açtı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bize ait (Türk silahlı kuvvetleri) bir füze ya da araç değil, askeri bir araç” açıklaması yaptı.

KKTC’de paniğe yol açan havada patlama Lefkoşa’nın kuzeyinde Beşparmak dağlarının eteklerinde meydana geldi. Alevler içinde düşen parçalar küçük çaplı yangına yol açtı. Askeri yetkililer ve itfaiye olay yerine kısa sürede geldi ve ilk incelemelere başladı.

Patlamanın ardından çevreye dağılan parçalar ilk önce füze ya da IHA tahminine yol açtı.

#UPDATE: Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl