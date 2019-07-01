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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraf: İHA
01.07.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

KKTC'ye düşen cisim paniğe yol açtı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC'ye düşen cisim paniğe yol açtı

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya yarısından hemen sonra henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Havada patlayarak dağılan aracın ilk önce füze olduğu düşünüldü, ancak yapılan ilk incelemede düşen parçaların bir IHA’ya ait olduğu tahmini yapıldı.

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  • KKTCye düşen cisim paniğe yol açtı
  • KKTCye düşen cisim paniğe yol açtı
  • KKTCye düşen cisim paniğe yol açtı
  • KKTCye düşen cisim paniğe yol açtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bize ait (Türk silahlı kuvvetleri) bir füze ya da araç değil, askeri bir araç” açıklaması yaptı.

KKTC’de paniğe yol açan havada patlama Lefkoşa’nın kuzeyinde Beşparmak dağlarının eteklerinde meydana geldi. Alevler içinde düşen parçalar küçük çaplı yangına yol açtı. Askeri yetkililer ve itfaiye olay yerine kısa sürede geldi ve ilk incelemelere başladı.

Patlamanın ardından çevreye dağılan parçalar ilk önce füze ya da IHA tahminine yol açtı.


Patlama ve düşen parçalar can ya da mal kaybına yol açmadı. İlk incelemede, düşen parçalar üzerinde Rusça yazılar olduğu görüldü.

ULAŞTIRMA BAKANI: DÜŞEN İHA

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamaya Ada’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ait bir mühimmat ya da hava aracının yol açmadığını belirterek, incelemelere devam edildiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıkladı.


AKINCI: TSK’NIN DEĞİL

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bölgeye gelerek askeri yetkililerden bilgi aldı. Akıncı yaptığı açıklamada, “Büyük bir parçanın olduğu yerde de askeri yetkililerimizden bilgi aldım. Tabii şu an için net bir bilgi söylemek mümkün değil. İnceleniyor ama bu bir füze de olabilir başka bir şey de olabilir, insansız hava aracı olma ihtimalidir. Ama sonunda bir askeri gereç ve bize ait olmayan bir şey. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı olmaması. Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz. Biz adamızda, bölgemizde barış ve huzur istiyoruz. Barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu bu hadise de gösteriyor” dedi.


Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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