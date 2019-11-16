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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

KKTC’nin 36’ncı yıldönümü törenlerine Fatih sondaj gemisi damgasını vurdu. AB yaptırım girişimine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih’in KKTC açıklarında yeni bir sondaja başladığını açıkladı.

KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yılı dün bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lefkoşa’daki geçit töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki bağların herhangi bir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklü olduğunu söyledi.

KIBRIS MİLLİ DAVA

Kıbrıs’ı milli dava olarak kabul ettiklerine dikkat çeken Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin en kalbi selamlarını ve yürekten kutlama dileklerini ilettiğini belirtti ve şöyle devam etti: “KKTC, adada yüzyıllara dayanan Türk varlığının, Türk’ün istiklal aşkının ve sarsılmaz dirayetinin bir tezahürüdür. Milli davamız Kıbrıs konusunda da her zaman ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduk.”

KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

SONDAJLARDA TAVİZ YOK

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini belirten Oktay, “Adanın tek sahibi olduğu yanılsamasını yaşayan Rum tarafı, Avrupa Birliği üyeliğini suiistimal ederek, Türk tarafını zor durumda bırakacağını sanmaktadır. Hidrokarbon çıkarlarımızda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Yavuz sondaj gemimiz Türkiye’nin kıta sahanlığında faaliyette. Fatih sondaj gemimiz ise KKTC’nin Karpaz burnunu geçerek yeni yerinde faaliyetlerine başladı. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

ASKERİ CİP GİTTİ, SİVİL CADİLLAC GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçit törenlerinde halkı selamlarken kullanılan askeri cipi, ‘sivilleşme’ mesajı vermek amacıyla 175 liraya kiralanan Cadillac marka otomobille değiştirdi. Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis’le görüşeceğini belirterek, “Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde bir geleceğin inşası için haklarımızı savunarak yapıcı bir tutumla orada olacağız” dedi.

KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

ERDOĞAN: KKTC BAYRAĞI KARADA, DENİZDE VE GÖKLERDE DALGALANACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, anavatan olarak milli dava Kıbrıs konusunda ve Kıbrıslı Türklerin daima yanında olacaklarını belirtti ve “KKTC bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Özellikle Kıbrıs Türklerinin doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumaya kararlıyız. Bu iftihar gününüzde Türk milletinin ayrılmaz parçası gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık coşkusu ve sevincini bir kez daha paylaşıyoruz.”

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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