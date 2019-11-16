KKTC’nin 36’ncı yaşına Fatih’li kutlama

KKTC’nin kuruluşunun 36’ıncı yılı dün bir dizi tören ve etkinlikle kutlandı. KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lefkoşa’daki geçit töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki bağların herhangi bir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklü olduğunu söyledi.

KIBRIS MİLLİ DAVA

Kıbrıs’ı milli dava olarak kabul ettiklerine dikkat çeken Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin en kalbi selamlarını ve yürekten kutlama dileklerini ilettiğini belirtti ve şöyle devam etti: “KKTC, adada yüzyıllara dayanan Türk varlığının, Türk’ün istiklal aşkının ve sarsılmaz dirayetinin bir tezahürüdür. Milli davamız Kıbrıs konusunda da her zaman ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduk.”

SONDAJLARDA TAVİZ YOK

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini belirten Oktay, “Adanın tek sahibi olduğu yanılsamasını yaşayan Rum tarafı, Avrupa Birliği üyeliğini suiistimal ederek, Türk tarafını zor durumda bırakacağını sanmaktadır. Hidrokarbon çıkarlarımızda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Yavuz sondaj gemimiz Türkiye’nin kıta sahanlığında faaliyette. Fatih sondaj gemimiz ise KKTC’nin Karpaz burnunu geçerek yeni yerinde faaliyetlerine başladı. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

ASKERİ CİP GİTTİ, SİVİL CADİLLAC GELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçit törenlerinde halkı selamlarken kullanılan askeri cipi, ‘sivilleşme’ mesajı vermek amacıyla 175 liraya kiralanan Cadillac marka otomobille değiştirdi. Akıncı, 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis’le görüşeceğini belirterek, “Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde bir geleceğin inşası için haklarımızı savunarak yapıcı bir tutumla orada olacağız” dedi.

ERDOĞAN: KKTC BAYRAĞI KARADA, DENİZDE VE GÖKLERDE DALGALANACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, anavatan olarak milli dava Kıbrıs konusunda ve Kıbrıslı Türklerin daima yanında olacaklarını belirtti ve “KKTC bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: “Özellikle Kıbrıs Türklerinin doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumaya kararlıyız. Bu iftihar gününüzde Türk milletinin ayrılmaz parçası gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık coşkusu ve sevincini bir kez daha paylaşıyoruz.”