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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

KKTC'den Rumlara ortak komite teklifi

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KKTC'den Rumlara ortak komite teklifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları görüşmenin ardından, sondaj konusunda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının korunabilmesi için ortak komite kurulması teklifinde bulunacaklarını bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar'ı kabul etti.

Başbakan Tatar görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ekonomik protokol, sondaj, mülteciler, Rum tarafında Türk firmaların otobüslerine yapılan saldırıların ele alındığını vurguladı.

Sondaj çalışmaları konusunda Tatar, bu noktada Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını ifade etti.

Tatar, Rum tarafında geçen hafta Kıbrıslı Türk firmasına ait bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını belirterek, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazıp bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını duyurdu.

SURİYELİLERE VİZE UYGULAMASI

KKTC'ye gelen Suriyeliler ile ilgili sıkıntıları da görüştüklerini belirten Tatar, Ercan Havalimanında kalan Suriyelilerin dün Türkiye'ye gönderildiklerini kaydetti.

Tatar, bundan sonra Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının hayata geçirildiğini aktararak, bu kişilerin eğer vizesi yoksa artık ülkeye gemi veya uçak şirketi ile gelemeyeceğini bildirdi.

TÜRKİYE İLE EKONOMİK PROTOKOL

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanacak ekonomik protokolde imza aşamasına gelindiğini ve gelecek haftalarda imzaların atılabileceğini ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun görüşüldüğünü ve metnin kendisine de iletildiğini açıklayan Tatar, bunu değerlendireceğini belirtti.

Türkiye ile sondaj konusunda yapılan anlaşma kapsamında Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgede sondaj çalışmaları yaptığını hatırlatan Tatar, Kıbrıs Adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu yineledi.

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