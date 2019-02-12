KKTC'den helikopter kazasında şehit olanlara taziye mesajı
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul’da dün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İstanbul’da dün meydana gelen helikopter kazası ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
Özersay mesajında, "İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.
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