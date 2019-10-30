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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.10.2019 - 19:57, Son Güncelleme:

KKTC'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

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KKTC'den ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisince, sözde "Ermeni soykırımı" tasarısı ile Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen ve Türkiye'yi hedef alan iki tasarıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 29 Ekim 2019 tarihinde kabul edilen sözde 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı tasarıyı kınıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin olarak 29 Ekim 2019 tarihinde yapmış olduğu 315 sayılı açıklamayı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sözde soykırım iddialarının, hem tarihi hem de uluslararası hukuk bağlamında bir dayanağı olmadığının altının çizildiği açıklamada, Temsilciler Meclisinin bu yönde aldığı "yanlı ve siyasi kararın" müttefiklik ruhuna aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukta 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen herhangi bir karar bulunmadığı hatırlatılarak, bu konuda ABD Temsilciler Meclisinin tutumunda bir değişiklik olmamasının iki ülke ilişkilerini zora sokmaktan başka bir amaca hizmet etmediğine dikkat çekildi.

"ORTAK TARİH KOMİSYONU ÖNERİSİNİ ERMENİSTAN REDDETTİ"

Türkiye'nin her fırsatta yinelediği gibi 1915 olaylarının, siyasetin bir parçası değil, tarih bilimine ait bir konu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konunun ait olduğu platformda sağlıklı şekilde incelenmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005'de 'Ortak Tarih Komisyonu' kurulması önerisi Ermenistan tarafından reddedilmiştir. Bu öneri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğu hükmüyle de örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD tarafından bir iç politika malzemesi olarak kullanılmak üzere Türkiye karşıtları ile Ermeni lobisi destekli çevrelerce atılan böyle bir adımın, Türkiye ile ABD ilişkilerine vereceği zarar ve ortak çıkarlar açısından yaratacağı olumsuz etkinin belirgin olduğu kaydedildi.

 "BU YASA SURİYE KONUSUNDA VARILAN MUTABAKATA DA AYKIRI"

Uzun yıllar terör nedeniyle büyük acılar çekmiş bir ülkenin, kendi sınır güvenliğini sağlamak adına güvenli bölge yaratma isteğinden daha doğal bir şey olamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi ülkesinin güvenliği hem de bölgenin istikrara kavuşması adına yürüttüğü, hükümetimiz tarafından da tamamıyla desteklenen Barış Pınarı Harekatı'yla ilişkili olarak, yine ABD Temsilciler Meclisi tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören yasa tasarısının onaylanması da kabul edilemezdir. Bu yasa, 17 Ekim 2019 tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırılık teşkil etmektedir."

 

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