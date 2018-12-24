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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AFP
24.12.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

KKTC’deki siyasilerden Netanyahu’ya tepki

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KKTC’deki siyasilerden Netanyahu’ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ı işgal ettiği yönündeki açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sert tepki geldi.

ERSİN TATAR: KIBRISTAKİ HUZUR TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE. NETANYAHU BURADAKİ VATANDAŞLARINA SORSUN

DHA’ya konuşan KKTC ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ta asla işgalci değildir. Türkiye, Rumlar tarafından soykırıma uğrayan kardeşlerini kurtaran bir anavatandır" dedi. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Tatar, "Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a yönelik de çirkin ve kabul edilmez sözler söylemektedir. Bunu şiddetle kınıyorum. Erdoğan’dan sonra Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olmuştur. Erdoğan, terör örgütlerine karşı bir mücadele vermektedir.ÿ Bunu kimse farklı yerlere çekmemelidir. Kıbrıs Türk halkı anavatanı Türkiye ile var olmuş, var olmaya devam ediyor. Bölgede yalnız kalan bir devlet olan İsrail, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları, ıstırapları bilmiyor mu? Şu unutulmamalıdır ki, Türkiyesiz bir Kıbrıs asla huzurlu değildir" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ta İsrailli yatırımcıların da olduğunu ifade eden Tatar, "İsrail Başbakan’ı buradaki İsrail vatandaşlarına sorsun. Bu ülkede huzur varsa, Türkiye’nin sayesindedir" dedi.

ERHAN ARIKLI: ’ERDOĞAN’A KARŞI SÖZLER KABUL EDİLEMEZ’

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, "İsrail Başbakanı, Ortadoğu’daki terör devleti konumunu unutmuş, Kıbrıs Türk halkını Rum katliamlarından kurtaran Türkiye’ye söz söylemiştir. Bu tam anlamıyla haddini aşmaktır. İsrail, önce Ortadoğu’daki terör hareketlerinin hesabını versin. Türkiye hiç bir zaman Kıbrıs’ta işgalci olmamıştır. Türkiye, bu coğrafyada hep kurtarıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı söylemler ise asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Netanyahu, şaçmalamalarını bir tarafa bırakmalıdır" dedi.

FAİZ SUCUOĞLU: NETANYAHU KENDİNİ KAYBETMİŞ

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, "Netanyahu ne diyeceğini şaşırmış. Kıbrıslı Türkler soykırıma uğramıştır. Bu soykırımdan kurtaran Türkiye’ye dil uzatacak kadar kendini kaybetmiştir. Bu asla kabul edilemez" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu (23.12.2018) 2
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