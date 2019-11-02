KKTCâ€™de yÃ¼rek yakan kaza; polis memuru ile eÅŸi trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼

KKTCâ€™de yürek yakan kaza; polis memuru ile eÅŸi trafik kazasÄ±nda öldü
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nde (KKTC) bu sabah meydana gelen trafik kazasÄ±nda 48 yaÅŸÄ±ndaki Polis Memuru Devrim YÄ±lmaz ile 43 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Seda Suat YÄ±lmaz hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay, 01.30 civarÄ±nda GÃ¼zelyurt Ä°Ã§esi ile LefkoÅŸa Ä°lÃ§esi anayolu Ã¼zerinde meydana geldi. 33 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Ãœrcanâ€™Ä±n idaresindeki araÃ§, Seda Suat YÄ±lmaz idaresindeki araca arkadan Ã§arptÄ±. YÄ±lmazâ€™Ä±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ araÃ§ Ã§arpmanÄ±n etkisiyle kontrolden Ã§Ä±karak, yolun sol tarafÄ±na savruldu ve park halinde bulunan bir TIRâ€™a Ã§arptÄ±.
Ä°KÄ° KIZLARI VAR
Kaza sonucunda, iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu annesi olan Seda Suat YÄ±lmaz ile aynÄ± araÃ§ta bulunan polis memuru eÅŸi Devrim YÄ±lmaz olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada yaralanan Mustafa Ãœrcan ise LefkoÅŸa Dr. Burhan NalbantoÄŸlu Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Polis Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Devrim YÄ±lmaz iÃ§in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda "TeÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ± saÄŸ olsun" ifadelerine yer verdi.
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