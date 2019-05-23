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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KKTC’de yeni koalisyon hükümeti hızlı başladı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’de yeni koalisyon hükümeti hızlı başladı

KKTC’de bir süredir devam eden hükümet krizi ana muhalefet lideri Ersin Tatar’ın yeni koalisyon hükümeti kurmasıyla sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın görevi alır almaz, “Kıbrıs sorununda Akıncı’ya ayar vereceğiz” sözleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı rahatsız etti. Bakanlar kurulunu onaylayan Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha bir yıl var” dedi. Yeni hükümetle Akıncı arasındaki ilk gerginlik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Tatar ile Halkın Partisi lideri Kudret Özersay arasında imzalanan koalisyon protokolüyle başladı. Protokole, Kıbrıs müzakerelerinde “Rumlarla federasyon temelindeki çözüm modelinin tüketildiği ve farklı modellerin masaya konulması gerektiği” maddesi eklendi.

AKINCI İLE POLEMİK

Türkiye’nin de desteklediği bu tutum yeni hükümetle Akıncı arasında polemiğe neden oldu. Tatar, “Akıncı Rumlarla federasyon temelinde bir anlaşmadan yana, dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Akıncı ise “Sayın Tatar’ın sözlerini ilk gün heyecanına veriyorum. Seçimlere bir yıl var. Halktan alınan onay, ayarı bozulmadan devam etmiştir ve devam edecektir” diye konuştu.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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