KKTC’de yeni koalisyon hükümeti hızlı başladı
KKTC’de bir süredir devam eden hükümet krizi ana muhalefet lideri Ersin Tatar’ın yeni koalisyon hükümeti kurmasıyla sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar’ın görevi alır almaz, “Kıbrıs sorununda Akıncı’ya ayar vereceğiz” sözleri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı rahatsız etti. Bakanlar kurulunu onaylayan Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha bir yıl var” dedi. Yeni hükümetle Akıncı arasındaki ilk gerginlik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Tatar ile Halkın Partisi lideri Kudret Özersay arasında imzalanan koalisyon protokolüyle başladı. Protokole, Kıbrıs müzakerelerinde “Rumlarla federasyon temelindeki çözüm modelinin tüketildiği ve farklı modellerin masaya konulması gerektiği” maddesi eklendi.
AKINCI İLE POLEMİK
Türkiye’nin de desteklediği bu tutum yeni hükümetle Akıncı arasında polemiğe neden oldu. Tatar, “Akıncı Rumlarla federasyon temelinde bir anlaşmadan yana, dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Akıncı ise “Sayın Tatar’ın sözlerini ilk gün heyecanına veriyorum. Seçimlere bir yıl var. Halktan alınan onay, ayarı bozulmadan devam etmiştir ve devam edecektir” diye konuştu.
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