KKTC’de yeni hükümet arayışı
KKTC’de dört partili koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yeni hükümeti kurması beklenen ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar, ilk hedefinin ekonomik kalkınmaya ağırlık veren, Türkiye ile uyumlu ve istikrarlı bir hükümet olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya istifasını sunan Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki 1.5 yıllık koalisyon ise, KKTC yakın tarihinin en kısa ömürlü hükümeti oldu. Hükümet krizine, Demokrat Parti lideri ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, oğlu Rauf Denktaş’a ait üniversiteye Bakanlar Kurulu’nu devre dışı bırakarak arazi kiralaması neden oldu. Serdar Denktaş, skandalın ortaya çıkmasıyla bakanlıktan istifa etti.
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