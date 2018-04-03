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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
03.04.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

KKTC'de Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr

KIBRIS’ın Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş başkenti Lefkoşa’da bir gün arayla Türklerin büyük üzüntü, Rumların ise, gururla andığı birbirine tezat iki etkinlik yaşandı. Rumlar önceki gün Kıbrıslı Türklere katliamlar gerçekleştiren EOKA örgütünün kuruluş yıldönümünü anarken, bir gün sonra (dün) Kıbrıslı Türkler, EOKA ve Yunan ordusunun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında öldürdüğü İhsan Güven Salih’i, 44 yıl sonra gerçek mezarına defnetti.

1940 doğumlu Kıbrıslı Türk mücahit İhsan Güven Salih, 1974 öncesinde henüz ikiye ayrılmamış Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Maliye Bakanlığı’nda memurdu. 3 çocuk babası İhsan Salih Güven, Ada’nın Yunanistan’a bağlanması için silahlı eylemlere başlayan ve Kıbrıslı Türklere saldıran EOKA örgütüne karşı Türklerin direniş örgütüne katıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başladığı 20 Temmuz 1974’te Girne’yi Lefkoşa’ya bağlayan ana yol üzerinde Beşparmak Dağları’nın St. Hillarion bölgesinde mevzideydi.

KKTCde Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü




24 TÜRK’E 600 RUM SALDIRDI

Girne’ye çıkarma yapan Türk ordusuna müdahale etmek isteyen yaklaşık 600 kişilik Rum ve Yunan birliği, 21 Temmuz günü İhsan Güven Salih’in de bulunduğu 24 Kıbrıslı Türk’ün savunduğu Doğruyol adı verilen mevziye saldırdı. İhsan Güven Salih, o saldırıda 34 yaşındayken şehit oldu. Salih’in cenazesi Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, kimlik tespiti yapılmadan, 5 şehitle birlikte Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi. Salih 44 yıl boyunca ‘kayıp’ kabul edildi.

KKTCde Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü



44 YIL SONRA KİMLİK TESPİTİ

Kıbrıs’ta Türk ve Rum kayıpları BM çerçevesinde yaptığı kazılarla araştıran Kayıp Şahıslar Komitesi geçen yıl Tekke Bahçesi yaptığı kazılarda İhsan Güven Salih’in de aralarında bulunduğu kemiklere ulaştı. Aile yakınlarından alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılan ve kemikleri birleştirilen İhsan Salih Güven dün 44 yıl aradan sonra yine kemiklerin bulunduğu Tekke Bahçesi Şehitliği’ne bu defa kendisine ait mezara askeri törenle gömüldü. Törene, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay başta olmak üzere çok sayıda milletvekili de katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende İhsan Güven Salih’in tabutunun sarılı olduğu bayrak oğlu Salih Güven’e teslim edildi.

KKTCde Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü



RUMLAR İSE, EOKA’YI ANDI

Cenazeden bir gün önce (önceki gün) ise, Lefkoşa Rum kesiminde Rum siyasiler Kıbrıslı Türklere saldıran ve 1974 Türkiye’nin Barış Harekâtı başlatmasına yol açan EOKA örgütünün kuruluş yıldönümünü andı.

KKTCde Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü

Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere bakanlar, siyasi parti liderleri, din adamları ve hayattaki EOKA’cıların katıldığı etkinliklerde, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan EOKA’ya övgüler dizildi.

KKTCde Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü

EOKA’cıların anıt mezarının bulunduğu Lefkoşa Rum kesiminde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, ayin düzenledi. Rum lider Nikos Anastasiadis yaptığı konuşmada, EOKA’nın kendilerini için başarılarına anlattı ve “Bugün, bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altında yaşıyorsak, bunu EOKA’cılara borçluyuz” dedi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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