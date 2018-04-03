KKTC'de Türkler 44 yıl sonra şehidini gömdü
KIBRIS’ın Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş başkenti Lefkoşa’da bir gün arayla Türklerin büyük üzüntü, Rumların ise, gururla andığı birbirine tezat iki etkinlik yaşandı. Rumlar önceki gün Kıbrıslı Türklere katliamlar gerçekleştiren EOKA örgütünün kuruluş yıldönümünü anarken, bir gün sonra (dün) Kıbrıslı Türkler, EOKA ve Yunan ordusunun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında öldürdüğü İhsan Güven Salih’i, 44 yıl sonra gerçek mezarına defnetti.
1940 doğumlu Kıbrıslı Türk mücahit İhsan Güven Salih, 1974 öncesinde henüz ikiye ayrılmamış Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Maliye Bakanlığı’nda memurdu. 3 çocuk babası İhsan Salih Güven, Ada’nın Yunanistan’a bağlanması için silahlı eylemlere başlayan ve Kıbrıslı Türklere saldıran EOKA örgütüne karşı Türklerin direniş örgütüne katıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başladığı 20 Temmuz 1974’te Girne’yi Lefkoşa’ya bağlayan ana yol üzerinde Beşparmak Dağları’nın St. Hillarion bölgesinde mevzideydi.
24 TÜRK’E 600 RUM SALDIRDI
Girne’ye çıkarma yapan Türk ordusuna müdahale etmek isteyen yaklaşık 600 kişilik Rum ve Yunan birliği, 21 Temmuz günü İhsan Güven Salih’in de bulunduğu 24 Kıbrıslı Türk’ün savunduğu Doğruyol adı verilen mevziye saldırdı. İhsan Güven Salih, o saldırıda 34 yaşındayken şehit oldu. Salih’in cenazesi Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında, kimlik tespiti yapılmadan, 5 şehitle birlikte Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi. Salih 44 yıl boyunca ‘kayıp’ kabul edildi.
44 YIL SONRA KİMLİK TESPİTİ
Kıbrıs’ta Türk ve Rum kayıpları BM çerçevesinde yaptığı kazılarla araştıran Kayıp Şahıslar Komitesi geçen yıl Tekke Bahçesi yaptığı kazılarda İhsan Güven Salih’in de aralarında bulunduğu kemiklere ulaştı. Aile yakınlarından alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılan ve kemikleri birleştirilen İhsan Salih Güven dün 44 yıl aradan sonra yine kemiklerin bulunduğu Tekke Bahçesi Şehitliği’ne bu defa kendisine ait mezara askeri törenle gömüldü. Törene, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay başta olmak üzere çok sayıda milletvekili de katıldı. Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende İhsan Güven Salih’in tabutunun sarılı olduğu bayrak oğlu Salih Güven’e teslim edildi.
RUMLAR İSE, EOKA’YI ANDI
Cenazeden bir gün önce (önceki gün) ise, Lefkoşa Rum kesiminde Rum siyasiler Kıbrıslı Türklere saldıran ve 1974 Türkiye’nin Barış Harekâtı başlatmasına yol açan EOKA örgütünün kuruluş yıldönümünü andı.
Rum lider Nikos Anastasiadis başta olmak üzere bakanlar, siyasi parti liderleri, din adamları ve hayattaki EOKA’cıların katıldığı etkinliklerde, Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan EOKA’ya övgüler dizildi.
EOKA’cıların anıt mezarının bulunduğu Lefkoşa Rum kesiminde, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, ayin düzenledi. Rum lider Nikos Anastasiadis yaptığı konuşmada, EOKA’nın kendilerini için başarılarına anlattı ve “Bugün, bağımsız ve egemen bir devlet çatısı altında yaşıyorsak, bunu EOKA’cılara borçluyuz” dedi.
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