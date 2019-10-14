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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

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KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) siyasetçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları ülkede tepkiyle karşılanırken, bir çok siyasetçi harekata destek çıktı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirerek, hükümet olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Özersay, açıklamasına "1960'ta, 1964'te, 1967'de, 1974'te ve fiili müdahalede bulunamadığı zamanlardaysa Bereketçiler aracılığıyla bu ülkedeki varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadelede her zaman yanımızda duran hangi ülkedir? Sadece güvenlik açısından değil, ekonomik, siyasi ve diplomatik açıdan yanımızda duran ülke hangisidir? En güçlü tarihi ve duygusal bağımız olan, milli maçlarında aynı heyecanı yaşadığımız, bir doğal afet olduğunda içimiz yanarak an be an gelişmeleri takip ettiğimiz, özetle acısını da heyecanını ve mutluluğunu da her olayda paylaştığımız ülke hangisidir?" sorularıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil Kıbrıs müzakere süreçlerinde gelmiş geçmiş her cumhurbaşkanının dilinden düşürmediği kelimenin "güvenlik" olduğunu hatırlatan Özersay, "Peki şimdi kendi güvenliğiyle ilgili olarak terörist gruplara karşı giriştiği bu harekatta bizim her dönemde yanımızda duran stratejik ortağımız, müttefikimiz olan Türkiye'nin ve kardeşimiz olan Türk halkının yanında durmayacağız da ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın son açıklamalarının gerek dış ilişkiler gerekse ülke içindeki toplumsal huzur açısından son derece talihsiz olduğunun altını çizen Özersay, "Biz bu ülkenin ve halkın meclisinin güvenoyu almış hükümeti olarak teröre karşı mücadelesinde ve bu bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortaya koyduğu kararlı tutumda Türkiye'nin yanındayız ve bundan sonra da yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

"BARIŞ PINARI' BAŞLADIĞI GÜN GÖRÜŞÜMÜ DİLE GETİRDİM"

Demokrat Parti Eski Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü operasyonda Mehmetçik canı pahasına Türkiye'nin sınırlarını koruyup, insanlık adına mücadele ederken, KKTC'de Cumhurbaşkanı tarafından yapılan talihsiz bir açıklama sonrası ortamın gerildiğini üzülerek izlediğini söyledi.

Denktaş, "Türkiye'nin yürüttüğü bu mücadele ile operasyon ile ilgili haklılık görüşümü ve başarı temennilerimi, 'Barış Pınarı' başladığı gün dile getirmiş birisi olarak, ana vatan Türkiye'nin mücadelesine gönülden destek verirken, herkesi sağduyuya davet edip, siyasi dürtülerle bu konuyu suistimal etmemelerini salık veririm." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGEMİZİN BARIŞA BÜYÜK İHTİYACI VAR"

KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaparak, Suriye'de yaşanan iç savaş ve otorite boşluğunun, büyük devletlerin binlerce kilometre uzaktan bölünmeleri kışkırtarak, önce DEAŞ terörünü kabartıp, sonrasında etnik kökenli PKK/PYD terör hareketlerini teşvik etmesiyle bölgenin kan gölüne çevrildiğini belirtti

Talat, "Umarım 40 yıldır terörden büyük acılar yaşayan, evlatlarını kaybeden, maddi manevi kayıplar yaşayan Türkiye'nin askeri harekatı bir an önce başarıya ulaşır ve bölgedeki tüm halkların barış içinde kardeşçe yaşamasının yolu açılır... Bölgemizin barışa büyük ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI AKINCI'NIN SÖZLERİ

Akıncı, dün akşam sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı konusunda sürekli üzerine gelindiğini ifade etmişti.

Türkiye'nin iyiliğini ve terör belasından kurtulmasını istemeyen olduğuna inanmadığını kaydeden Akıncı, meselenin "Türkiye'nin iyiliği nerededir?" sorusunun yanıtında olduğunu ve bu sorunun gerçek muhatabının Türkiye'de yaşayanlar olduğuna dikkati çekmişti.

Akıncı, Suriye topraklarının artık neredeyse 10'ncu yılına girmekte olan savaşa doyduğuna inandığını belirterek, "10 yıldır akan kan bundan böyle de akmaya devam ederse barışa ulaşmanın mümkün olmayacağını" vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, savaşın acılarını hiçbir toplumun yaşamasını istemediğini kaydederek, "Türk, Kürt, Arap, hiçbir çocuğun burnunun kanamasını arzulayamam. Daha önce de söyledim 1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." ifadelerini kullanmıştı.

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