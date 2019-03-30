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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: DHA
30.03.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

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KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

KKTC’de iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu seyir halindeki bazı araçlar sel sularına kapıldı.

KKTC’de iki gündür etkili olan fırtına ve yağış şiddetini arttırdı. Seyir halindeki bazı araçlar yola taşan sularda sele kapıldı. Çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde aracın oto yolda seyir halindeyken suyun akışına kapılarak gitmesi görenleri korkuttu. Suya teslim olan araç Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerince halatlara bağlanarak güvenli bölgeye çekildi. Dünden beri etkili olan yağışlarda can kaybı olmazken Lefkoşa -Girne yolu akşam saatlerinde kapandı.

KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

Tüm sürücüleri uyararak verilen bilgiler doğrultusunda dikkatli olmaya çağıran KKTC polisi, “Trafiğe çıkacak sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ve dikkatli gitmeli, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve polis tarafından kapatılan noktalardan ileriye kesinlikle gitmemelerini şiddetle tavsiye ederiz. Dağlık bölgelerde seyahat edecek sürücülerin, olası taş ve toprak kayması, oluşması muhtemel sis ve yağış anında görüş mesafesinin azalmasını dikkate alınarak yavaş ve dikkatli seyretmelerini önemle rica ederiz. Dün akşamdan beridir tüm bölgelerde sağanak şeklinde devam eden yağışlar nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılmıştır. Gece boyunca yağışların sağanak şeklinde devam etmesi beklenildiğinden mecbur kalmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmamalarını bir kez daha hatırlatırız” şeklinde açıklama yaptı.

KKTC’de seyir halindeki araçlar sel sularına kapıldı

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