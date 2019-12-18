KKTC’de seçim süreci başladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘doğal aday’ görüldüğü seçim sürecinde, Başbakan Ersin Tatar’ın da aday olması bekleniyor.



Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini başlatan Tufan Erhürman dün akşam Lefkoşa’da toplanan genişletilmiş parti meclisinde adaylığını ilan etti. Erhürman’a KKTC eski Cumhurbaşkanı ve eski CTP lideri Mehmet Ali Talat da tam destek verdi.



RAKİPLER GÜÇLÜ

Nisan ayında yapılacak seçimlerde güçlü adaylar bulunuyor. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Başbakan Ersin Tatar, henüz adaylığını ilan etmedi, ancak kamuoyu yoklamaları Tatar’ın iki turlu seçimlerin ilk turundan birinci çıkacağını gösteriyor. KKTC seçimlerinde herhangi bir aday ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa, bir hafta sonra en çok oyu alan iki aday sandığa gidiyor.



Aday olması beklenen bir diğer potansiyel aday ise, iktidarın küçük ortağı Halkın Partisi lideri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay.

Doğal aday görülen mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir süredir köy gezileriyle propaganda çalışması yürütüyor.