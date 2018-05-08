KKTC’de Rum casusu avı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC’de Rum casusu avı
GeriDünya KKTC’de Rum casusu avı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
08.05.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

KKTC’de Rum casusu avı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr

KKTC’li emekli bir gümrük memuru, liman giriş çıkış kayıtlarını Rum kesimine geçirirken yakalandı. Akalınlar’ın aracından Gazimağusa limanına geçen yıl ve bu yıl giriş çıkış yapan gemilerin kayıt ve rota bilgilerini gösteren detaylı harita çıktı.

KKTC polisi, Gazimağusa limanından emekli olan gümrük memuru Canfer Akalınlar’ı, aralarında Türk savaş gemilerinin de bulunduğu limana giriş çıkış yapan tüm gemilerin kayıt ve rotalarını gösteren ve gizli niteliği taşıyan haritayı Kıbrıs Rum yönetimine götürürken yakaladı. Casuslukla suçlanan Akalınlar haritayı halen görevde olan 2 memurdan kitap yazmak için aldığını ileri sürdü.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

KKTC’deki ‘Rum casusu operasyonu’ geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirildi. Bir ihbarı değerlendiren polis, Gazimağusa kentinde Akyar sınır kapısından Rum yönetimine geçmeye çalışan Canfer Akalınlar’ın (60) otomobilinde arama yaptı. Araçtan Gazimağusa limanına geçen yıl ve bu yıl giriş çıkış yapan gemilerin kayıt ve rota bilgilerini gösteren detaylı harita çıktı. Haritada sadece ticari gemiler değil, Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin de bilgileri içeriyordu. Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan, ambargo uyguladığı KKTC limanlarına giriş çıkış yapan ticari gemileri belirleyerek, kendi limanlarına sokmuyor, hatta AB ülkelerine ürün taşımalarına engel olmaya çalışıyor. Türk donanmasının hareketlerini de yakından takip ediyor.

BAKANLIK: EVRAKLAR GİZLİ

4 günlük sorgunun ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan zanlı, detaylı haritayı halen görevdeki 2 memurdan yazmayı planladığı kitabında kullanmak amacıyla temin ettiğini söyledi. Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren polis memuru Löğmen Yücetürk ise, zanlının evinde yapılan aramada da aynı belgelerin bulunduğunu, 4 diz üstü bilgisayara el koyarak incelemeye başladıklarını söyledi. Polis memuru Yücetürk, Ulaştırma Bakanlığı’dan , söz konusu belgelerin gizli ve sivil şahıslara verilmesinin yasak olduğu bilgisi aldıklarını, isimlerini verdiği memurların da ifadelerinin alınacağını kaydetti. Mahkeme hakimi zanlının çok ciddi bir suçla itham edildiğine dikkat çekerek, sorgusunun devam etmesi amacıyla emniyette 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

KKTC’de Rum casusu avı

Trump'ın başını yakacak iddia! 'Onları birlikte olurken izledim'

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?