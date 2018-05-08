KKTC’de Rum casusu avı
KKTC’li emekli bir gümrük memuru, liman giriş çıkış kayıtlarını Rum kesimine geçirirken yakalandı. Akalınlar’ın aracından Gazimağusa limanına geçen yıl ve bu yıl giriş çıkış yapan gemilerin kayıt ve rota bilgilerini gösteren detaylı harita çıktı.
KKTC polisi, Gazimağusa limanından emekli olan gümrük memuru Canfer Akalınlar’ı, aralarında Türk savaş gemilerinin de bulunduğu limana giriş çıkış yapan tüm gemilerin kayıt ve rotalarını gösteren ve gizli niteliği taşıyan haritayı Kıbrıs Rum yönetimine götürürken yakaladı. Casuslukla suçlanan Akalınlar haritayı halen görevde olan 2 memurdan kitap yazmak için aldığını ileri sürdü.
SINIR KAPISINDA YAKALANDI
KKTC’deki ‘Rum casusu operasyonu’ geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirildi. Bir ihbarı değerlendiren polis, Gazimağusa kentinde Akyar sınır kapısından Rum yönetimine geçmeye çalışan Canfer Akalınlar’ın (60) otomobilinde arama yaptı. Araçtan Gazimağusa limanına geçen yıl ve bu yıl giriş çıkış yapan gemilerin kayıt ve rota bilgilerini gösteren detaylı harita çıktı. Haritada sadece ticari gemiler değil, Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin de bilgileri içeriyordu. Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan, ambargo uyguladığı KKTC limanlarına giriş çıkış yapan ticari gemileri belirleyerek, kendi limanlarına sokmuyor, hatta AB ülkelerine ürün taşımalarına engel olmaya çalışıyor. Türk donanmasının hareketlerini de yakından takip ediyor.
BAKANLIK: EVRAKLAR GİZLİ
4 günlük sorgunun ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan zanlı, detaylı haritayı halen görevdeki 2 memurdan yazmayı planladığı kitabında kullanmak amacıyla temin ettiğini söyledi. Mahkemede soruşturmayla ilgili bilgi veren polis memuru Löğmen Yücetürk ise, zanlının evinde yapılan aramada da aynı belgelerin bulunduğunu, 4 diz üstü bilgisayara el koyarak incelemeye başladıklarını söyledi. Polis memuru Yücetürk, Ulaştırma Bakanlığı’dan , söz konusu belgelerin gizli ve sivil şahıslara verilmesinin yasak olduğu bilgisi aldıklarını, isimlerini verdiği memurların da ifadelerinin alınacağını kaydetti. Mahkeme hakimi zanlının çok ciddi bir suçla itham edildiğine dikkat çekerek, sorgusunun devam etmesi amacıyla emniyette 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.
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