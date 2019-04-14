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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
14.04.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında

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KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Müzik Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memduh Ö. öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. DAÜ Rektörlüğü’nce Prof. Dr. Memduh Ö.’nün, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Müzik dersi alan L.Ö. adlı kız öğrenci, önceki gün, iddiaya göre, bölümle ilgili sorular sormak üzere Prof. Dr. Memduh Ö.’nün yanına gitti. L.Ö. bölüm başkanının yanından ayrılıp, cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Memduh Ö.’yü gözaltına aldı. Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan öğretim görevlisiyle ilgili bilgi veren polis, "Zanlı, dersler ile ilgili ofisine giden öğrencisine sarılıp, yanaklarından öptükten sonra dudaklarından öpmek istedi" dedi.

Polis, Memduh Ö.’nün ilk ifadesinde, "Dostane olarak L.Ö.’nün yanaklarından öptüm" dediğini de aktardı.

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Memduh Ö.’nün, 3 gün gözaltında kalmasına karar verdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme sonrası DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) tarafından açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında, Memduh Ö.’nün, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Rektörlük, öğretim elemanını dava sonuçlanıncaya değin geçici olarak görevinden uzaklaştırdı. Bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm destek veriliyor. Üniversite olarak öğrencimizin yanındayız" denildi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. Kadın ve erkek tüm öğrencilerin her açıdan özgürce okuyacakları bir ortam için mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru için mücadele ediyoruz."

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