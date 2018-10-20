KKTC'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçak da şiddetli yağış nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndü.
Lefkoşa'da öğleden sonra başlayan şiddetli yağış nedeniyle Gazimağusa-Lefkoşa yolu üzerinde bazı kavşaklar sular altında kaldı.
Polis ekipleri sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan Adana-Lefkoşa seferini yapan tarifeli uçağın, şiddetli yağışlar nedeniyle Ercan Havalimanı'na inemeyerek geri döndüğü öğrenildi.
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