KKTC’de ‘maceraya atılma’ tartışması
KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın, New York’ta BM Genel Sekreteri ve Rum lider ile görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ‘maceraya atılmaması’ konusunda uyarması Ada siyasetini karıştırdı.
KKTC’nin birinci gündem maddesi olan söz düellosu şöyle gerçekleşti:
Tatar: “Crans Montana’nın (İsviçre’de iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansı) son şans olduğunu ilk önce Akıncı söyledi. Garantörlüğü de tartıştılar, harita da verdiler (İsviçre’de sunulan Rumlara toprak bırakan harita). Ben ve partime göre garantörlük tartışılamaz. Akıncı, marjinal ve azınlık gruplarla işbirliği içinde bizi bilinmeze sürüklüyor. Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli olacak.”
Akıncı: “Tatar’ın ‘macera’ dediği halkımızın desteği ile yürüttüğümüz, siyasal eşitlik temelinde iki kurucu devletli, iki kesimli federal çözüm hedefimizdir; ‘marjinal azınlık gruplar’ ise halkımızın çok ciddi bir çoğunluğudur.”
Tatar: “Akıncı demogoji yapıyor. Benim ‘macera arıyor’ dediğim konular; Rumların müzakerelere başlamak için önşart olarak ileri sürdüğü kapalı Maraş’ın açılmasından ve hidrokarbon arayışlarından vazgeçilmesi, Güzelyurt ve Karpaz başta olmak üzere Rumlara kayıtsız şartsız toprak tavizi verilmesi, hepsinden de önemlisi, Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçilmesidir.”
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