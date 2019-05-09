KKTC’de koalisyon hükümeti dağıldı
KKTC’de bir buçuk yıldır görevde olan dört partili koalisyon hükümeti, küçük ortak Demokrat Parti Lideri ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, oğlu Rauf Denktaş’ın sahibi olduğu özel üniversiteye bakanlık yetkisini kullanarak kamu arazisi kiralaması nedeniyle dağıldı. Denktaş bakanlıktan istifa ederken, büyük ortaklardan Halkın Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hükümetten çekilme kararı aldı.
Hükümet krizi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın oğlunun üniversitesine devlet arazisi kiralanmasını bakanlık yetkisini kullanarak el altından sağlaması nedeniyle patlak verdi. Kıbrıslı Türklerin merhum lideri Rauf Raif Denktaş’ın adını taşıyan üniversiteye 10 yıllığına kamu arazisi kiralandığını öğrenen koalisyon ortaklarından Halkın Partisi Lideri Kudret Özersay dün akşam parti meclisini toplayarak, hükümetten çekilme kararı aldıklarını açıkladı. En büyük ortak Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bugün sunacak. Yeni hükümeti, Halkın Partisi ile ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi’nin kurması bekleniyor.
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