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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
19.04.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

KKTC'de infial uyandıran cinayet! Benzin döktü diri diri yaktı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC'de infial uyandıran cinayet! Benzin döktü diri diri yaktı

İZMİR’de yaşayan 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, birlikte yaşadığı Suat Aşır’dan kaçıyordu. Bir kadın arkadaşıyla KKTC’ye geldi, Suat da peşinden… Suat Aşır, 4 aylık hamile kadını Lefkoşa’da bir üniversite bahçesinde yakaladı, 36 kez bıçakladı, üzerine benzin döktü ve diri diri yaktı. KKTC’de infial uyandıran cinayet davası dün sonuçlandı ve mahkeme heyeti oy birliğiyle yasaların öngördüğü en yüksek cezayı, müebbet hapsi verdi.

KKTC’de büyük infial yaratan cinayet geçen yıl 20 Nisan’da yaşandı. Birlikte yaşadığı Suat Aşır’dan ayrılmak isteyen ve başaramayınca kaçan Gamze Pehlivan, 16 Nisan’da İzmir’den gelerek bir kadın arkadaşıyla Girne’de bir pansiyona yerleşti ardından bir pazarlama şirketinde iş buldu. Gamze Pehlivan’ın kaldığı yeri öğrenen Suat Aşır da KKTC’ye geldi. Takip ettiği genç kadını Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bahçesinde yakaladı.

HUNHARCA CİNAYET
Önce tartıştı ardından kadını bıçaklamaya başladı. Bir yandan da yanında getirdiği bidon içindeki benzini kadının yüzüne döktü. Kavgayı gören ve yardıma koşarak kadının alev alan yüzüne toprak atan bir kişiyi de bıçakla tehdit etti. Genç kadın yanarken, yerde bıçaklamaya devam etti. Suat Aşır cinayetin ardından kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

KKTCde infial uyandıran cinayet Benzin döktü diri diri yaktı


 
BAŞKA YÜKSEK CEZA YOK
Kan donduran kadın cinayetinin son duruşmasında mahkeme heyeti Başkanı yargıç Melek Esendağlı, sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, ancak işlenen suçun hafifletilecek yanı olmadığını belirtti. Melek Esendağlı, son yıllarda meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarını da dikkate alarak sanığa müebbet hapis cezası olan 40 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
AĞABEYİ: ADALET TECELLİ ETTİ
Davayı takip eden Gamze Pehlivan’ın ağabeyi Hamza Pehlivan, adaletin tecelli etmesinden dolayı buruk bir mutluluk duyduğunu söyledi. Hamza Pehlivan, “Karar ne olursa olsun hiçbir şey kız kardeşimi geri getirmeyecek, ancak bu canavarın müebbet hapse mahkum olması içimize bir nebze su serpti” dedi.
 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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