KKTC'de infial uyandıran cinayet! Benzin döktü diri diri yaktı
İZMİR’de yaşayan 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, birlikte yaşadığı Suat Aşır’dan kaçıyordu. Bir kadın arkadaşıyla KKTC’ye geldi, Suat da peşinden… Suat Aşır, 4 aylık hamile kadını Lefkoşa’da bir üniversite bahçesinde yakaladı, 36 kez bıçakladı, üzerine benzin döktü ve diri diri yaktı. KKTC’de infial uyandıran cinayet davası dün sonuçlandı ve mahkeme heyeti oy birliğiyle yasaların öngördüğü en yüksek cezayı, müebbet hapsi verdi.
KKTC’de büyük infial yaratan cinayet geçen yıl 20 Nisan’da yaşandı. Birlikte yaşadığı Suat Aşır’dan ayrılmak isteyen ve başaramayınca kaçan Gamze Pehlivan, 16 Nisan’da İzmir’den gelerek bir kadın arkadaşıyla Girne’de bir pansiyona yerleşti ardından bir pazarlama şirketinde iş buldu. Gamze Pehlivan’ın kaldığı yeri öğrenen Suat Aşır da KKTC’ye geldi. Takip ettiği genç kadını Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin bahçesinde yakaladı.
HUNHARCA CİNAYET
Önce tartıştı ardından kadını bıçaklamaya başladı. Bir yandan da yanında getirdiği bidon içindeki benzini kadının yüzüne döktü. Kavgayı gören ve yardıma koşarak kadının alev alan yüzüne toprak atan bir kişiyi de bıçakla tehdit etti. Genç kadın yanarken, yerde bıçaklamaya devam etti. Suat Aşır cinayetin ardından kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.
BAŞKA YÜKSEK CEZA YOK
Kan donduran kadın cinayetinin son duruşmasında mahkeme heyeti Başkanı yargıç Melek Esendağlı, sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini, ancak işlenen suçun hafifletilecek yanı olmadığını belirtti. Melek Esendağlı, son yıllarda meydana gelen kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarını da dikkate alarak sanığa müebbet hapis cezası olan 40 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
AĞABEYİ: ADALET TECELLİ ETTİ
Davayı takip eden Gamze Pehlivan’ın ağabeyi Hamza Pehlivan, adaletin tecelli etmesinden dolayı buruk bir mutluluk duyduğunu söyledi. Hamza Pehlivan, “Karar ne olursa olsun hiçbir şey kız kardeşimi geri getirmeyecek, ancak bu canavarın müebbet hapse mahkum olması içimize bir nebze su serpti” dedi.
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