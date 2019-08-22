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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
22.08.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

KKTC'de ilk 'Batı Nil Virüsü' teşhisi ona konmuştu, hayatını kaybetti

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KKTC'de ilk 'Batı Nil Virüsü' teşhisi ona konmuştu, hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk ‘Batı Nil Virüsü’ teşhisi konan Kasım Aktaş (69), dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk “Batı Nil Virüsü” teşhisi konan ve 18 Temmuz 2019 tarihinden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Kasım Aktaş (69) dün gece saat 20.30 sıralarında yaşamını yitirdi. KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Topçuköy’de yaşayan 69 yaşındaki Kasım Aktaş’ın Batı Nil Virüsü teşhisi dışında ağır ikincil hastalıkları da bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı.

Aktaş’ın ölümüyle KKTC’de ‘Batı Nil Virüsü’ kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı öğrenildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde 26 Temmuz’da 'Batı Nil Virüsü' nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Hilmi Bolel de ‘kardiyak ve solunum arresti’ sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesinde 'Batı Nil Virüsü' teşhisiyle 2 hastanın tedavilerinin sürdüğü, 4 hastanın ise kan tahlil sonuçlarını beklediği kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının ülke çapında uçkun ve larva mücadelesi de yoğun şekilde devam ediyor.

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