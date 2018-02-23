KKTC’de gece kulüplerine baskın

Gece kulüpleri, “konsomatris” adı altında çalıştırılan genç kadınların şüpheli intiharları ile gündeme geliyor ve feminist örgütlerin yoğun protestolarına neden oluyordu. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırları içinde Haspolat köyü yakınlarında bulunan, Crazy, King, Freedom ve Fly isimli gece kulüplerini, insan sağlığına aykırı olarak işletildiği gerekçesiyle mühürledi ve gece kulüplerinin işletme izinlerini yenilemeyeceğini açıkladı.

KONSOMATRİS ADIYLA SEKS KÖLELİĞİ

Belediye Başkanı Harmancı, yazılı açıklama yaparak gece kulüplerinin tümünde ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınların, seks işçiliği yaptığını belirterek, “Çalıştıkları koşulların seks köleliği koşulları olduğu ve ‘konsomatris’ olarak çalışan kadınlar arasında insan ticareti mağdurları olduğu açıktır” dedi.

Belediye ve gece kulüpleri arasındaki mücadelenin bir ayağı da mahkemelerde devam ediyor. Lefkoşa Belediyesi, 2016 yılında gece kulüplerine, 2017 yılında işletme izinlerini yenilemeyeceğini bildirmiş, işletmeler ise, mahkemeye başvurmuştu. Gece kulüplerinin avukatı Deniz Kızılokgil, belediyenin kapatma işlemine karşı ara emri almak üzere yeni bir dava açacaklarını açıkladı.

39 GECE KULÜBÜ, YÜZLERCE KADIN

KKTC’de 39’u aktif gece kulübü faaliyet gösteriyor. Gece kulüpleri, ‘Eğlence yerleri yasası’ adı altında, otel dışındaki herhangi bir alkollü içki satışı yapılan ve konsomatris çalıştıran yer tanımıyla çalışıyor. Gece kulüplerinde çoğu eski Doğu Bloku ülkelerinden getirilen yüzlerce kadın çalıştırılıyor. Bu konsomatrisler her ay zührevi hastalıklara karşı önlem alınması amacıyla ve devlet hastanesinde olmak şartıyla polis eşliğinde doktor kontrolünden geçiriliyor.

Konsomatris olarak adaya gelenlerin pasaportlarına polis ülkeye giriş yaptığı anda el koyuyor. KKTC yasalarına göre para karşılığı seks ya da fuhuş yasak, ancak pratik uygulamada konsomatrisler gece kulüplerinde 'seks hizmeti' veriyor. Zührevi hastalık tespit edilen konsomatrisler, sınırdışı ediliyor.