KKTC’de dört partili koalisyon

4 partili koalisyon, ülke tarihinde ilk kez deneniyor. KKTC’de seçimlerden birinci çıkarak, 50 sandalyeli parlamentoda 21 milletvekili kazanan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hükümeti kuramaması sonrası ülkede yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu. 12 milletvekiline sahip CTP lideri hukukçu Tufan Erhürman, 9 milletvekili kazanan Halkın Partisi (HP) ve 3’er milletvekili ile parlamentoya giren Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’yle (TDP) koalisyon kurdu. 4’lü koalisyon, toplam 27 milletvekiliyle parlamentoda hassas bir sayıyla çoğunluğu sağlıyor. Yeni hükümet önümüzdeki hafta parlamentodan güvenoyu alacak. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve hukuk doçenti olan yeni KKTC Başbakanı Tufan Erhürman 48 yaşında.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onayladığı 11 sandalyeli yeni Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars Kadri (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP)

Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)