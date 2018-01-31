KKTC'de dört parti koalisyon için uzlaştı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, hükümeti kurma görevini, sandıktan ikinci çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermesinin ardından CTP, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya geldi.



CTP Genel Merkezi’nde yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, toplantıda koalisyon protokolüne son şeklinin verildiğini ve genel başkanlar olarak protokol üzerinde uzlaştıklarını açıkladı. Protokolün yarın parti genel başkanları tarafından imzalanacağını bildiren Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini de cuma sabahı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmayı düşündüklerini kaydetti.



UBP TEMASLARINDAN SONUÇ ALAMAMIŞTI

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Akıncı'ya iade etmişti. Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta boyunca siyasi partilerle görüşen Özgürgün, temaslarından sonuç alamamıştı.



KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Anayasaya göre, hükümeti kurma görevi alan milletvekilinin, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.



Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.