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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
12.07.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

KKTC'de cesedi bulunan üniversiteli defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış

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KKTC'de cesedi bulunan üniversiteli defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 9 gün haber alınamayıp, park halindeki otomobilinin bagajında cesedi bulunan, üniversite öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale (33) cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Owoyale’nin, ’borç’ yüzünden tartıştığı arkadaşlarınca başının vazoyla ezildiği, defalarca bıçaklandığı ve 3’üncü kattan atıldığı belirlendi.

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  • KKTC’de kan donduran cinayet Defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış
  • KKTC’de kan donduran cinayet Defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış
  • KKTC’de kan donduran cinayet Defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış
  • KKTC’de kan donduran cinayet Defalarca bıçaklanıp 3’üncü kattan atılmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Lefkoşa’daki Okullar Yolu Sokak’ta, park halindeki ML 819 plakalı otomobilden kötü koku geldiğini belirten mahalleli, salı günü polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, bagajda, battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu. Yapılan otopside, cansız bedenin; 1 Temmuz’dan beri haber alınamayan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi Nijeryalı Obasanjo Adeola Owoyale’ye ait olduğu belirlendi. Owoyale’nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

VAZOYLA BAŞINI EZİP, BIÇAKLAYIP, AŞAĞI ATMIŞLAR

Obasanjo Adeola Owoyale, iddiaya göre, arkadaşları ile beraber oturdukları evin 3’üncü katında, ’borç’ yüzünden tartıştı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Owoyale’nin başına vazo ile vuruldu. Yere düşen üniversitelinin başı, yine vazoyla ezildi. Owoyele, daha sonra vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçaklandı. Owoyele’ye satırla saldırıldığı da tespit edildi. Owoyele, öldüğünden emin olunamayınca da 3’üncü kattan atıldı.

11 KİŞİYE GÖZALTI

KKTC polisi, dün sabah, olayın meydana geldiği eve baskın düzenledi. Evdeki Nijeryalı 11 öğrenci gözaltına alındı. Dairede yapılan incelemelerde ise kan lekelerine rastlandı. Evde bulunan kanlı vazo ve satıra ise el koyuldu. Bugün mahkemeye çıkarılanÿ11 kişi içinÿ3 gün gözaltı süresi verildi.

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