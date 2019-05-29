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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.05.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

KKTC'de Başbakanı Ersin Tatar'dan önemli mesajlar

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KKTC'de Başbakanı Ersin Tatar'dan önemli mesajlar

KKTC Başbakanı Tatar, ülkede hükümetin Kıbrıs Türk halkının isteği ve desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Dörtlü koalisyon hükümeti, halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldı. Yerine Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk halkının isteği ve desteğiyle yeni bir hükümet kuruldu” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yaptıkları görüşme sonrasında, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün kalkınmasını, burada istikrarlı bir hükümet olmasını istediğini söylediğini, fakat bunun, "Türkiye’nin isteği ile dörtlü koalisyon hükümetinin bozulduğu ve UBP’nin hükümet yapılmak istendiği" şeklinde çarpıtılmaya çalışıldığını kaydetti.

Tatar, "Sayın Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, perşembe günü Meclis’te hükümet programı görüşülürken bana ‘Türkiye’nin istediği hükümeti kurduk’ şeklindeki sözlerimi soracağını söyledi. Daha önce yanıt verdim, hemen tekrar vereyim ki daha fazla istismar etmeye kalkışmasınlar. Benim ne demek istediğim açıktır. Türkiye dörtlü koalisyon hükümeti kurulmadan önce ne istiyor idiyse, UBP-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulmadan da onu istiyordu. Türkiye, KKTC’de ekonomik kalkınma istiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, KKTC’nin kişi başına düşen milli gelirini 25 bin dolara çıkarmak hedefinde olduğuna işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

"Bunun için de KKTC hükümetleri ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolleri imzalıyor, bunların uygulanmasını talep ediyor. Bunun olabilmesi için de buradaki hükümetlerin bu konuda kendi içlerinde bir ahenk olması lazımdır. Olmadığında ne olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)-UBP koalisyon hükümetinin KKTC’ye su getirilmesi meselesinde yaşadığı sorun nedeniyle dağılmasında yaşanmış ve görülmüştür. Sayın Tufan Erhürman’ın bütün bunları bilmezmiş gibi benim sözlerimin çarpıtılmasından, başka noktalara çekilmesinden yararlanmaya çalışması doğru bir muhalefet şekli değildir."

"CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kurduğu dörtlü koalisyon hükümetinin halkın desteğini kaybetmesi, kendi içinde ciddi sorunlar yaşaması, ortaya çıkan şaibeli işler ve rüşvet iddiaları sonucu yıkıldığını" söyleyen Başbakan Tatar, "yerine ise Türkiye’nin baskısıyla değil, Kıbrıs Türk halkının isteği ve desteği ile yeni bir hükümet kurulduğunu" kaydetti.

Tatar, "Tufan bey bir taraftan, Türkiye ve diğer partileri suçlamazmış havalarına girerken, diğer taraftan benim söylediklerini çarpıtmakla, demagojiyle bir yere varamaz. Halkımız her şeyin farkındadır." dedi.

HÜKÜMET KRİZİ

KKTC'de Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

KKTC'de, UBP ve HP'nin koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Erhürman'dan başbakanlık görevini 22 Mayıs'ta devralmıştı.

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