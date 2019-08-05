KKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı
GeriDünya KKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

KKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Anastasiadis ile görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sondaj ve Maraş konularında taviz vermemesi yönünde uyardı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 9 Ağustos’ta Rum lider Anastasiadis’le görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, kapalı Maraş ve Türkiye’nin sondajları konusundaki görüşleri nedeniyle sert bir dille uyardı. Özersay, Maraş konusunda BM kararlarını öne çıkaran ve Türkiye’nin sondajlarına moratoryum (askıya alma) fikrini ortaya atan Akıncı’ya, “Hükümet olarak asla kabul etmeyiz” karşılığını verdi. KKTC hükümetinin Akıncı’yı uyarmasına, Akıncı’nın, Anastasiadis’le görüşme öncesinde Rum resmi haber ajansı CNA’ya verdiği demeç yol açtı

MORATORYUM TEKLİFİ

Akıncı, Rumlara yönelik demecinde 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde yürütülen envanter çalışmasına açıklık getirdi ve kent hakkında BM kararları çerçevesinde adım atılması gerektiğini söyledi. Akıncı Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle yürüttüğü sondaj çalışmaları konusunda ise, “Ortak komite kurulması teklifimi Rum tarafı reddederken aceleci davrandı. Sondajlara karşılıklı moratoryum (askıya alma, erteleme) ilan edilebilir” mesajını verdi. Sondaj çalışmaları ve kapalı Maraş açılımı konularında yoğun çalışmalar yürüten KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akıncı’ya karşı çıktı.

‘BM KARARLARI RUM TEZİ’

Özersay, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili kararlarının tavsiye niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, “Maraş’la ilgili BM kararları Rumların tezidir. Rumlar Maraş’ta ortak komite kurulması teklifine hazırlanıyor. Hükümet olarak Maraş’ı BM’ye devretme niyetimiz yok. Maraş’la ilgili attığımız adımları sekteye uğratacak, Rumlar’ın öyle ya da böyle dahil olacağı bir adımı kabul etmeyeceğiz. Maraş’ta AİHM kararları çerçevesinde Rum mülklerine çözüm getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Filipinler'de 3 feribot alabora oldu: 30'un üzerinde ölü var
ABD’de Ohio'da silahlı saldırı
Teksas saldırganından Christchurch saldırılarını destekleyen manifesto
Saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı