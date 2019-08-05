KKTC’de Akıncı’ya ‘Taviz verme’ çağrısı
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Anastasiadis ile görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sondaj ve Maraş konularında taviz vermemesi yönünde uyardı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 9 Ağustos’ta Rum lider Anastasiadis’le görüşmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, kapalı Maraş ve Türkiye’nin sondajları konusundaki görüşleri nedeniyle sert bir dille uyardı. Özersay, Maraş konusunda BM kararlarını öne çıkaran ve Türkiye’nin sondajlarına moratoryum (askıya alma) fikrini ortaya atan Akıncı’ya, “Hükümet olarak asla kabul etmeyiz” karşılığını verdi. KKTC hükümetinin Akıncı’yı uyarmasına, Akıncı’nın, Anastasiadis’le görüşme öncesinde Rum resmi haber ajansı CNA’ya verdiği demeç yol açtı
MORATORYUM TEKLİFİ
Akıncı, Rumlara yönelik demecinde 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde yürütülen envanter çalışmasına açıklık getirdi ve kent hakkında BM kararları çerçevesinde adım atılması gerektiğini söyledi. Akıncı Türkiye’nin Fatih ve Yavuz gemileriyle yürüttüğü sondaj çalışmaları konusunda ise, “Ortak komite kurulması teklifimi Rum tarafı reddederken aceleci davrandı. Sondajlara karşılıklı moratoryum (askıya alma, erteleme) ilan edilebilir” mesajını verdi. Sondaj çalışmaları ve kapalı Maraş açılımı konularında yoğun çalışmalar yürüten KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akıncı’ya karşı çıktı.
‘BM KARARLARI RUM TEZİ’
Özersay, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili kararlarının tavsiye niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, “Maraş’la ilgili BM kararları Rumların tezidir. Rumlar Maraş’ta ortak komite kurulması teklifine hazırlanıyor. Hükümet olarak Maraş’ı BM’ye devretme niyetimiz yok. Maraş’la ilgili attığımız adımları sekteye uğratacak, Rumlar’ın öyle ya da böyle dahil olacağı bir adımı kabul etmeyeceğiz. Maraş’ta AİHM kararları çerçevesinde Rum mülklerine çözüm getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
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