KKTC’de Ada’nın bölünmesi konuşuluyor
Annan Planı’nın Rumlar tarafından reddedilmesinin 14’üncü yılında KKTC’de Rumlarla federasyon yerine ‘ayrı devlet ya da konfederasyon’ tartışılmaya başlandı.
YARIM asırdır devam eden Kıbrıs sorununda Rumların 2004’te ‘Hayır’ (Ohi) dediği Annan planının 14’üncü yıldönümünde Ada’nın bölünmesi konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen hafta Lefkoşa ziyaretinde gündeme getirdiği, “Federasyon yerine iki ayrı devlet ya da konfederasyon mu” sorusu tartışma yarattı. New York seyahati öncesinde cuma günü adaya gelen Çavuşoğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda parti liderleriyle yaptığı toplantıda konuşulanlar, ziyaretin üzerinden beş gün geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak içeride ne konuşulduğu hızlı bir şekilde medyaya sızdı.
KARAR YOK
Toplantıda “Bundan sonra nasıl bir politika izlenecek” sorusuna ise iki alternatif sunuldu. Kıbrıs’ta biri KKTC, diğeri Rum yönetimi iki ayrı devlet ve iki ayrı devletin konfederasyonu tartışıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın federasyonda ısrar ettiği toplantıdan bir sonuç çıkmadı.
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