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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
24.04.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

KKTC’de 'bölünme' tartışılıyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC’de 'bölünme' tartışılıyor

YARIM asırdır devam eden Kıbrıs sorununda Rumların 2004’te ‘hayır’ (Ohi) dediği Annan planının 14’üncü yıldönümünde KKTC’de Ada’nın bölünmesi konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu’nun geçen haftta Lefkoşa ziyaretinde gündeme getirdiği, “Federasyon yerine iki ayrı devlet ya da konfederasyon mu?” sorusu siyaset ve medyanın birinci gündem maddesi oldu.

New York seyahati öncesinde geçen hafta Cuma günü adaya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda konuşulanlar, ziyaretin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak içeride ne konuşulduğu hızlı bir şekilde medyaya sızdırıldı.

KKTC’de bölünme tartışılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

KESİN KARAR VERİLMEDİ

Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil tüm siyasi liderler, Rumların federasyon istemediği konusunda hem fikir oldu. ‘Bundan sonra nasıl bir politika izlenecek?” sorusuna ise, 2 alternatif konuldu. Kıbrıs’ta biri KKTC diğeri Rum yönetimi iki ayrı devlet ve iki ayrı devletin konfederasyonu tartışıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federasyon konusunda ısrar ettiği toplantıdan bir sonuç çıkmadı, siyasi partiler de ikilemde kendi aralarında bölündü. Taraflar, Türkiye’de 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herhangi bir karar ilan etmeme üzerinde uzlaşı sağladı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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