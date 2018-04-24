KKTC’de 'bölünme' tartışılıyor
YARIM asırdır devam eden Kıbrıs sorununda Rumların 2004’te ‘hayır’ (Ohi) dediği Annan planının 14’üncü yıldönümünde KKTC’de Ada’nın bölünmesi konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu’nun geçen haftta Lefkoşa ziyaretinde gündeme getirdiği, “Federasyon yerine iki ayrı devlet ya da konfederasyon mu?” sorusu siyaset ve medyanın birinci gündem maddesi oldu.
New York seyahati öncesinde geçen hafta Cuma günü adaya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda konuşulanlar, ziyaretin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı ancak içeride ne konuşulduğu hızlı bir şekilde medyaya sızdırıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Cavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
KESİN KARAR VERİLMEDİ
Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil tüm siyasi liderler, Rumların federasyon istemediği konusunda hem fikir oldu. ‘Bundan sonra nasıl bir politika izlenecek?” sorusuna ise, 2 alternatif konuldu. Kıbrıs’ta biri KKTC diğeri Rum yönetimi iki ayrı devlet ve iki ayrı devletin konfederasyonu tartışıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın federasyon konusunda ısrar ettiği toplantıdan bir sonuç çıkmadı, siyasi partiler de ikilemde kendi aralarında bölündü. Taraflar, Türkiye’de 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herhangi bir karar ilan etmeme üzerinde uzlaşı sağladı.
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