KKTC Tabipler Birliği Başkanı’ndan çok önemli Batı Nil Virüsü açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC Tabipler Birliği Başkanı’ndan çok önemli Batı Nil Virüsü açıklaması
GeriDünya KKTC Tabipler Birliği Başkanı’ndan çok önemli Batı Nil Virüsü açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.07.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

KKTC Tabipler Birliği Başkanı’ndan çok önemli Batı Nil Virüsü açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Tabipler Birliği Başkanı’ndan çok önemli Batı Nil Virüsü açıklaması

KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut “Ciddi bir durum ile karşı karşıyayız. Batı Nil Virüsü ilk defa KKTC’de görülmüştür” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) “Batı Nil virüsü” teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından hastanelere başvuru sayısı 13 kişiye ulaştı. Bu kişilerden alınan sonuçlarda 4'nün “Batı Nil Virüsü” teşhisinin pozitif olduğu ortaya çıkarken ikisinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öteki hastaların tahlil sonuçlarının da Türkiye'den gelecek sonuçlar ile belli olacağı öğrenildi. KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut sivri sinek ısırması ile ortaya çıkan “Batı Nil Virüsü” hakkında İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, “KKTC’deki hastanelerimize “ensafalit” beyin iltihabı ve nörolojik tutumlar ile Mağusa bölgesinden 6 vaka geldi. Bu vakaların hepsinin aynı bölgeden gelmiş olması nedeniyle “Batı Nil Virüsü” olma ihtimali ön tanısıyla kan numuneleri alınarak Hıfzıssıhha’ya gönderildi. Elimize ulaşan sonuçlarda giden 6 numenin 4’ü pozitif. Bu kişilerde “Batı Nil Virüsü “hastalığı taşıdığı tespit edildi. Bu sonuçlar elimize gelene kadar vak'alardan bir tanesi iyileşerek taburcu oldu. Maalesef 62 yaşındaki Hilmi Bolel  isimli hastamız  yoğun bakımda hayatını kaybetti” dedi.

“ŞU ANDA HASTANELERDE 6'NIN ÜZERİNDE VAK'A VAR”

Şu anda 6 vak'anın bulunduğunu belirten Gürkut, “Dolayısıyla durumun ciddiyetini de anlamış olduk. Şu anda 6’nın üzerinde  hastanelerde vak'a var. Bu sonuçları elde edene kadar yeni vak'alarımızda benzer belirtiler ile başvurdu. Onlarında kan numuneleri alınarak gönderildi. Sonuçlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut “Vak'aların ada genelinde yüzde 1’ini oluşturduğunu düşünürsek toplumda daha fazla “Batı Nil Virüsü” olduğunu söylememiz çok da yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

"CİDDİ BİR DURUM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirten Gürkut, “Bu nedenle önemli ciddi bir durum ile karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı, kaymakamlıklar ve bireysel  seferberliğe kalkışmamız, sivrisineğe  ve vektör mücadelesini yeniden gözden geçirip artırarak önlem almamız lazım. Bütün vak'aların geldiği yer olan bu mücadeleye Mağusa’dan başlayarak tüm KKTC'ye  yaymamız gerekmektedir” diye konuştu.

Hastalığın yayılmasına ilişkin önemli bilgiler veren Gürkut, “Batı Nil Virüsü ilk defa KKTC’de görülmüştür. Batı Nil Virüsü vektörlerle bulaşan bir hastalıktır. Vektör dediğimiz şey bir hastalığı başka bir canlıdan alıp başka bir canlıya aktaran aracı taşıyıcı rolü üstlenen canlılardır. Batı Nil Virüsü’nün vektörü de sivrisineklerdir. Kuleks dediğimiz Kıbrıs’ta halk arasında bilinen küpdüşen diye bildiğimiz ülkemizde de Türkiye’de de bolca bulunan bir sivrisinek türüdür. Kuleks tipi sivrisinekler hastalığı göçmen kuşlardan alarak insanları sokarak onlara taşımış oluyorlar. Kuleks tipi sivrisinekler ile ısırılmış olan insanlar 2 ila 15  gün arasındaki kuluçka döneminin ardından hastalık belirtilerini göstermiş olabilirler. Hiç belirti olmadan hastalığı seyredecek vak'alar varken ve bunlar yaklaşık vak'aların yüzde 80’ini oluşturuyor. Vak'aların yüzde 20’si ise klinik şekilde seyrediyor. Genel anlamda ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve ishal gibi belirtiler ile seyredebiliyor hastalık. Ağır seyreden vakalar zaten hastanelere başvurmuş oluyor, bunların arasında nörolojik belirtilerle daha ağır seyreden vak'alar toplam hastaların yüzde 1’ine tekabül ediyor. Ancak bu vak'alarda kalıcı sakatlıklar ve ölümler görülebiliyor” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı o anları anlattı
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın duvarına fon onayı
Batı Nil virüsü KKTC’de can aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü