KKTC sularına giren İsrail gemisi çıkarıldı

İsrail’deki Kanal 13 televizyonu muhabiri Barak Ravid’in Twitter hesabından duyurduğu olay, Türk kaynaklarca doğrulandı. Hürriyet’e bilgi veren güvenilir kaynaklar, olayın kasım ayının son haftasında meydana geldiğini, Türk firkateyninin telsizle yaptığı uyarı ve “Bölgeyi derhal terk edin” talimatı sonrası İsrail gemisinin karşı koymadan bölgeden ayrıldığını söyledi. Rumların tek yanlı parsellediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sularına giren gemi, uyarının ardından bölgeden uzaklaştı. İsrail gemisinin uzaklaştırıldığı bölgenin, KKTC’nin parsellediği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ruhsatlandırdığı Kıbrıs Adası’nın güneyinde olduğu belirtiliyor. Yavuz sondaj gemisi, geçen ay bölgede Türk donanması koruması altında sondaja başlamıştı.

GEMİNİN ADI ‘BAT-GALİM’

İsrailli muhabir Ravid, bir proje üzerinde çalışan ve içinde İsrailli ve Rum araştırmacıları taşıyan İsrail’e ait ‘Bat-Galim’ isimli araştırma gemisinin, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi tarafından doğu Akdeniz’den çıkarıldığını duyurmuştu. İsrailli gazeteci, Bat-Galim isimli geminin Türk savaş gemisince uyarıldığı sırada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde deniz yetki alanında olduğu iddiasında bulunmuştu.

FİRKATEYNLER DEVRİYEDE

Türk savaş gemileri son iki yılda, Doğu Akdeniz’deki enerji sahalarında Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşıp Kıbrıs’ın batısında doğalgaz arama çalışmaları yapmak için bölgeye gelen İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Malta bayraklı yediden fazla gemiyi uyararak bölgeden çıkardı. Türk Deniz Kuvvetlerine ait firkateynler, deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla halen doğu Akdeniz’de ‘Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılarak NATO ve müttefik savaş gemileri ile karşılıklı eğitimlerine devam ediyor.

‘TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN İSRAİL’E BORU HATTI UYARISI’ İDDİASI

İSRAİL Channel 13 televizyonu ve Jeruselam Post gazetesi, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın geçen hafta Ankara’daki İsrail maslahatgüzarını çağırarak, İsrail’in doğu Akdeniz’de planladığı boru hattı konusunda uyardığını ileri sürdü. Buna göre Libya ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasının ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan İsrailli diplomata, İsrail açıklarından başlayarak Kıbrıs Adası ve Yunanistan üzerinden İtalya’ya ulaşacak 2 bin kilometrelik boru hattı projesinin Antalya açıklarında Türk bölgesinden geçeceği hatırlatıldı ve projeye Türkiye’nin onay vermesi gerektiği belirtildi.

TÜRK İHA’LARI İÇİN GEÇİTKALE’DE YER KONTROL ÜNİTELERİ KURULDU

KKTC’nin Türkiye’ye tahsis ettiği insansız hava aracı (İHA) üssü Geçitkale’de yer kontrol üniteleri kuruldu. İHA’lar ise, Antalya açıklarını kontrol eden Muğla’daki Dalaman Havaalanı’ndaki üsten hafta içinde gelecek. Türkiye’nin acil talebiyle KKTC Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin kullanımına devrettiği Geçitkale Havaalanı’nda hummalı çalışma sürüyor. Cuma günkü onayın hemen ardından Mersin’den yola çıkan gemiler, 3 TIR dolusu malzemeyi adaya ulaştırdı. TIR’lar içindeki yer kontrol üniteleri Geçitkale Havaalanı’na kurulurken, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “İHA’lar doğu Akdeniz’de devriye görevi üslenen Muğla Dalaman Havaalanı’ndan gelecek” dedi.