KKTC: Sondaja birlikte karar verelim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Rum yönetimine Türk donanmasının İtalyan sondaj gemisini Kıbrıs’ın güneyinden uzaklaştırmasıyla ortaya çıkan doğalgaz krizine çözüm planı sundu. Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros aracılığıyla Türk teklifini duyuran Nami, “Türk ve Rum liderler, Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis görüşerek, Türklerin de enerji kararlarına katılmasını sağlayacak bir formül bulabilir. Rumların, ‘Kıbrıslı Türkler tanınır’ endişesini ortadan kaldıracak bir yol bulunur. Rum yönetimi, krizin çözülmesi için mutlaka Kıbrıslı Türklerle diyalog yoluna girmeli. Ortamı zehirleyen gerilimden kaçınmalı. Sondaj faaliyetlerini dondurması ya da Türklerle diyaloğa girmesi gerekiyor” dedi.

‘RUM TARAFI DİNLEMEDİ’

Son krizin, Rum tarafının tüm uyarılara rağmen enerji planlarında tek taraflı hareket etmekte ısrar etmesi nedeniyle çıktığını vurgulayan Nami, “Pek çok kez ortak hareket etme çağrısında bulunduk. Rum tarafı dinlemedi ve Türkiye belirli eylemler üstlenmek zorunda kaldı” diye konuştu. KKTC Enerji Bakanı, “Tüm faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rumlar yapsın, Kıbrıslı Türklere de gaz gelirlerinin bir kısmını bir fona aktarsın” formülünü kabul etmeyeceklerini kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, “Önümüzdeki dönemde bölgede ABD’nin ExxonMobil ve ardından Fransız Total’in çalışmaları var” dedi.

‘RUMLAR OYNADIKLARI KUMARI KAYBETTİ’

RUM kesimindeki Kıbrıs Üniversitesi’nde Ortadoğu ve enerji araştırmaları yapan Alman tarih ve siyaset profesörü Hubert Faustmann, Türkiye’nin İtalyan ENI şirketine savaş gemileriyle müdahale ederek önemli bir ders verdiğini söyledi. Rumların büyük kumar oynadığını ve kaybettiğini savunan Faustmann, “Türkiye, çıkarlarını her yolu kullanarak koruyacağını dünyaya ispat etti. Bundan sonra herhangi bir şirket sondaj yapmaya gelirken iki kez düşünecek” değerlendirmesini yaptı.

EXXONMOBİL İKİ AY İÇİNDE BÖLGEDE OLACAK

KIBRIS Rum yönetimi 13 parsele ayırdığı Doğu Akdeniz’i çok sayıda enerji şirketine kiraladı. Mart ve nisanda Amerikan ExxonMobil’in bölgeye gelmesi bekleniyor. Kıbrıs Rum yönetiminden 10 numaralı parseli kiralayan ExxonMobil’in kiraladığı parsel, KKTC’nin parsellediği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdığı bölge içinde yer almıyor. KKTC, kendisi ayrı ruhsatlandırma yapmasa da Rumların parsellediği tüm deniz alanına ortak olduğuna dikkat çekiyor.