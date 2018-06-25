KKTC için oy kullanıp Türkiye’yi izlediler
KKTC’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle aynı gün yerel seçimler yapıldı. 191 bin seçmen ülkedeki 28 belediye başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti, ancak halk KKTC’deki seçimler yerine büyük bir heyecanla Türkiye’deki seçim sonuçlarını takip etti.
Kıbrıslı Türkler belediye başkanları için oy kullanırken bile sohbetlerinin konusu Türkiye seçimleri oldu. KKTC’deki 191 bin seçmenin önemli bir bölümü aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı. KKTC vatandaşı olmayan ve çalışma izniyle adada bulunanlar dahil yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, geçen hafta 16-18 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da oy kullandı.
GÜNDEM TÜRKİYE
Belediye başkanlığı seçim propaganda dönemi de Türkiye’deki seçimlerin gölgesinde kaldı. Kıbrıslı Türkler, yerel seçimler yerine Türkiye’ye odaklandı, televizyonlardaki tartışma programlarını takip etti. KKTC’de sandıklar Türkiye’deki seçimlerden bir saat sonra 18.00’de kapandı. Seçime katılım oranı ise, yüzde 71.41 oldu. Yerel televizyon ve gazetelerin internet siteleri bir yandan KKTC’deki diğer yandan da Türkiye seçim sonuçlarını ekranlarına taşıdı. Bu arada, 4 yerel televizyon kanalı, Kanal T, Genç TV, Diyalog TV ve Kıbrıs TV’nin yayınları, seçim yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle durduruldu.
RUM BAKAN: BİZ DE TÜRKİYE’Yİ BEKLİYORUZ
Türkiye’deki seçim sonuçları Ada’nın diğer yarısı Kıbrıs Rum yönetiminde de gündemin ilk sırasına oturdu. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunan Kathimerini gazetesine Türkiye’deki seçimlerle ilgili özel röportaj verdi ve “Türkiye’deki seçim sonuçları umarım müzakere masasının derhal yeniden başlamasına yol açacak gelişmeleri sağlar” dedi. Rum Bakan, BM Genel Sekreteri’nin atadığı, ancak resmen ilan etmediği yeni Kıbrıs temsilcisi Amerikalı Jane Holl Lute’un Türkiye’deki seçimlerin ardından adaya gelerek yeni müzakereler için temaslara başlayacağını belirtti.
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