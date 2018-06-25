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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
25.06.2018 - 02:35, Son Güncelleme:

KKTC için oy kullanıp Türkiye’yi izlediler

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC için oy kullanıp Türkiye’yi izlediler

KKTC’de, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle aynı gün yerel seçimler yapıldı. 191 bin seçmen ülkedeki 28 belediye başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti, ancak halk KKTC’deki seçimler yerine büyük bir heyecanla Türkiye’deki seçim sonuçlarını takip etti.

Kıbrıslı Türkler belediye başkanları için oy kullanırken bile sohbetlerinin konusu Türkiye seçimleri oldu. KKTC’deki 191 bin seçmenin önemli bir bölümü aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı. KKTC vatandaşı olmayan ve çalışma izniyle adada bulunanlar dahil yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, geçen hafta 16-18 Haziran tarihlerinde Lefkoşa’da oy kullandı.

 GÜNDEM TÜRKİYE
Belediye başkanlığı seçim propaganda dönemi de Türkiye’deki seçimlerin gölgesinde kaldı. Kıbrıslı Türkler, yerel seçimler yerine Türkiye’ye odaklandı, televizyonlardaki tartışma programlarını takip etti. KKTC’de sandıklar Türkiye’deki seçimlerden bir saat sonra 18.00’de kapandı. Seçime katılım oranı ise, yüzde 71.41 oldu. Yerel televizyon ve gazetelerin internet siteleri bir yandan KKTC’deki diğer yandan da Türkiye seçim sonuçlarını ekranlarına taşıdı. Bu arada, 4 yerel televizyon kanalı, Kanal T, Genç TV, Diyalog TV ve Kıbrıs TV’nin yayınları, seçim yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle durduruldu.

KKTC için oy kullanıp Türkiye’yi izlediler
KKTC için oy kullanıp Türkiye’yi izlediler

RUM BAKAN: BİZ DE TÜRKİYE’Yİ BEKLİYORUZ
Türkiye’deki seçim sonuçları Ada’nın diğer yarısı Kıbrıs Rum yönetiminde de gündemin ilk sırasına oturdu. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunan Kathimerini gazetesine Türkiye’deki seçimlerle ilgili özel röportaj verdi ve “Türkiye’deki seçim sonuçları umarım müzakere masasının derhal yeniden başlamasına yol açacak gelişmeleri sağlar” dedi. Rum Bakan, BM Genel Sekreteri’nin atadığı, ancak resmen ilan etmediği yeni Kıbrıs temsilcisi Amerikalı Jane Holl Lute’un Türkiye’deki seçimlerin ardından adaya gelerek yeni müzakereler için temaslara başlayacağını belirtti.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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