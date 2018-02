KKTC Dışişleri’nde kadın devrimini nasıl yaptık?

TÜRKİYE’de girişimciliğini üstlendiği sosyal projelerle bilinen sivil toplum çalışanı İzmir’den Muharrem Dayanç, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önderliğinde ilk kez Londra’da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan ‘Biz Dünyayız’ (We Are The World) platformu, ilk olarak Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i, ardından KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’ı ziyaret etti. Heyet, bugün de Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Enfield Belediyesi’nde düzenlenecek bir panele katılacak. Bu çerçevede 21 Şubat’ta İngiltere Meclisi Lordlar Kamarası ve 23 Şubat’ta da Londra Büyükşehir Belediyesi’nde paneller yapılacak.

BAKAN DA KADIN, MAKAM ŞOFÖRÜ DE

Heyetin KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaretinde konuşan Büyükelçi Başaran, şunları söyledi:

“Temsilciliğimizde sadece iki şoför ve iki mutemet erkek olup tüm meslek kadroları ve idari kadrolarda kadınlar yer almaktadır. Ben KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın ilk kadın diplomatı ve en eski olduğu kadar en uzun çalışan elemanıyım. Diplomat olarak göreve başladığımda altı meslek memuru arasındaki tek bayandım. Altı yıl sonra bakanlığımıza alınan altı memurun sadece bir tanesi erkekti. Bugün KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın meslek memuru diplomat nüfusunun dörtte üçü bayan. Büyükelçilerin onda sekizi bayan. Bu noktaya gelmek kolay oldu mu? Önceleri hayır! Bayanların başlangıçta terfi alması, yükselmesi, yönetici ve amir kadrolara gelmesi bir kırılma noktası yaşadı. Son dönemlerde bir kadın Dışişleri Bakanımız da oldu. Onun döneminde makam şoförü de kadın oldu. İnsan için hayatta esas olan isteyerek ve severek çalışmaktır.”

ERKEKLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Projenin destekçilerinden İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım da, “Kadına karşı şiddete etkin şekilde ‘dur’ diyebilmemiz için erkeklerin desteği çok önemli. Biz İngiltere Kadın Platformu olarak projeye koordinatör olarak ortak olmaya karar verdik. Yaklaşık 5 aydır proje üzerinde çalışıyoruz. Global bir sorun ve suç olan kadına yönelik şiddeti, ‘Biz Dünyayız’ sloganıyla ele alıyor olacağız. İzmir’den gelen 34 kişilik heyeti Londra’da resmi görüşmeler ve paneller ile ağırlıyoruz” dedi.

İZMİR’E DAVET EDECEKLER

İzmirli sosyal girişimci ve işadamı Muharrem Dayanç da, platformun oluşumuyla ilgili bilgiler verdi:

“Gelin bu şiddete son verelim, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliğini hep birlikte sağlayalım’ çağrısında bulunacağız. Amacımız bu etkinliğin bir başlangıç olması ve hemen devamında 7 Mart’ta İzmir’de yapacağımız yabancı heyetlerin katılacağı ‘Dünya Vatandaşı Kadınlar Konferansı’nın düzenlenmesi. Londra’da bu çağrıyı yapacağız ve konuyla ilgili kanaat önderlerini İzmir’e davet edeceğiz” dedi. Dayanç konuşmasının sonunda kadına yönelik şiddete karşı kampanyaları desteklediği için Başaran’ın yakasına ‘beyaz kurdele’ taktı.