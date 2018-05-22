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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.05.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı'ndan TL çıkışı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
KKTC Başbakanı'ndan TL çıkışı

TÜRKİYE dışında Türk lirasının kullanıldığı tek ülke KKTC’de, hızla yükselen döviz kurlarına karşı, Türk lirasından çıkma ya da kurları sabitleme gibi radikal önlemler konuşuluyor. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, “Bunları yapacağız anlamında söylemiyorum, ancak farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi önlemler masamızda. Türkiye’den çok ciddi katkı bekliyoruz” dedi.

 Başbakan Turfan Erhürman haftalık basın toplantısında ekonomik ve sosyal konularda bir dizi açıklama yaptı. Erhürman dövizdeki hızlı artış konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğuna dikkat çekerek, “Dövizle ilgili olarak bugüne kadarki genel yaklaşım; döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızda. Biz Türk lirasının değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık” dedi.

KKTC Başbakanından TL çıkışı


 
HAZIRLADIĞIMIZ BÜTÇE TUTMUYOR
KKTC’nin en büyük sıkıntısının bütçe hazırlarken belirli bir kur üzerinden çalışma yapmak olduğunu belirten Erhürman, “2018 bütçesi hazırlarken kullandığınız hedef kur miktarı tutmuyor. Gelir, gideri ona göre hazırlıyorsunuz ama şimdi gelinen noktada bu hesap bozuluyor. Bütçede oluşacak öngörü dışı gelir açığını nasıl kapatacaksınız? Bunlar 3 aylık hükümetin veya bizden önceki hükümetten mi kaynaklanıyor? Hayır… Türkiye’nin kendisi bile birtakım uluslararası kuruluşların müdahaleleriyle bu durumun öngörülmeden ortaya çıktığını söylüyor.  Biz KDV ya da Fiyat İstikrar Fonu gibi gelirlerimizden feragat etmemiz durumunda hayat pahalılığını biraz azaltabiliriz, ancak gelirimiz ne olacak, bunu dengeleyebilir miyiz diye çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ
KKTC ekonomisinin kendi içinde çözebileceği kamusal reform gibi yapısal sorunlarıyla ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Tufan Erhürman, döviz ve petrol fiyatlarındaki artışa müdahale edemediklerini ve Türk lirasının değer kaybına engel olamadıklarını söyledi. Erhürman Kıbrıs’tan da sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile konuyu sürekli ele aldıklarına dikkat çekti ve “Türkiye’nin çok daha ciddi katkı koyması ve katkının yapısal hale gelmesi konusunda çalışıyoruz” diye konuştu.

 

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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