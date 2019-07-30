KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap
GeriDünya KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
30.07.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir." derken tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini belirtti.

Başbakan Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in dün Güney Kıbrıs'ı ziyaretindeki Türkiye ve KKTC'ye ilişkin açıklamalarına yazılı cevap verdi.     

Tatar, Miçotakis'in yurt dışına ilk ziyaretini yaptığı Güney Kıbrıs'ta söylediklerinin, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.      

KKTC Başbakanı Tatar, "Miçotakis, 'Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir.' derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe ve Kıbrıs Türk Halkı'nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a geldiğini inkara kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.     

Miçotakis inkar etmeye ve gerçekleri çarpıtmaya çalışsa da Türkiye'nin Kıbrıs'ın faşist Yunan Devleti'nin hegemonyasına girmesini engellediğini hatırlatan Tatar, ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs Türkünü katliamlardan koruduğunu ve Yunanistan'a demokrasinin geri gelmesini sağladığını da kaydetti.     

"MİÇOTAKİS'İN BABASI TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNDEN SONRA YUNANİSTAN'A DÖNEBİLMİŞTİR"     

Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:     

"Miçotakis unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası eski Yunan Başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir. Yunanistan'ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre 'Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur.' Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Miçotakis'in aksine 'Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegane güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine bugün Kıbrıs’ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye’nin garantisi sayesindedir.' diyor. Dolayısıyla, Yunanistan'ın Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir."     

Tatar, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle tehdide kalkışan, gerekirse güç kullanabileceklerini ima eden ve Avrupa Birliği'ni (AB) yardıma çağıran Yunanistan ve Rum tarafının, KKTC ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki haklarını korumaktan uzak tutmasının mümkün olmayacağını bilmesi gerektiğinin altını çizdi.     

KKTC Başbakanı Tatar, KKTC ve Türkiye'nin Yunanistan ile Rum kesiminin kuru gürültülerine dün olduğu gibi bugün de yarın da pabuç bırakmayacağını ifade etti.     

"KKTC hükümeti olarak Maraş konusunda da geri adım atmayacağız"     

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Miçotakis'le düzenledikleri basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeleri devam ettirmek için Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine son vermesini, Kıbrıs Türk tarafının Maraş’la ilgili planlarından vazgeçmesini" ön şart koştuğunu anımsatan Tatar, Rumlarla yapılacak temaslarda çok dikkatli olunması gerektiğini yineledi. Tatar, şunları kaydetti:     

"Anastasiadis, Kıbrıs’ta artık federal bir çözüme ulaşılmasının mümkün olmadığına yönelik sözleriyle bizim hükümet olarak ne denli haklı olduğumuzu doğrularken Rum tarafı ile iyi düşünülmeden yapılacak görüşmelerin halkımıza zarar vereceği yönündeki saptamamızı da doğrulamıştır. Türk tarafının, hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulması önerisine karşı çıkarken Maraş konusunda ortak bir komite kurulmasını önerecek kadar gerçeklerden uzaklaşan Rum liderin görüşme süreci için ön şartlar ileri sürmesi, niyetinin anlaşma değil Kıbrıs Türkünü oyalama olduğunu ispatlamaktadır. Ancak herkes bilsin ki KKTC Hükümeti olarak Maraş konusunda da geri adım atmayacağız. Envanter çalışmalarımız başlamıştır ve yapılması gerekenler sırasıyla yapılacaktır."     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu’ndan S-400 ve NATO açıklaması
İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkum edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland'da
Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: En az 17 ölü