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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

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KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanındadır." dedi.

Alınan bilgiye göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamalarından üzüntü duyduklarını, bu rahatsızlığı Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmak istediklerini ifade etti.

KKTC halkının Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, "Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

KKTCde siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatına destek
KKTC'de siyasetçilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

"TEK DOĞRU YOL, TÜRKİYE İLE OMUZ OMUZA BU DAVAYI YÜRÜTMEKTİR"

Kıbrıs Türkü'nün bekasının, bu yolu Türkiye ile birlikte yürümekten geçtiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar, "Dr. Fazıl Küçük de Rauf Denktaş da Derviş Eroğlu da bunu söyledi. Şimdi bizler de aynısını söylüyoruz. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. Bunu zaten halkımızın çoğu da biliyor. Biz buradayız ve mücahitlik ruhuyla devam ediyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yorumlarına ilişkin, "Türkiye kamuoyu bilsin ki hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyorlar. Ben zaten geçenlerde de söyledim. Onlar bana saldırdı. Akıncı ve arkadaşları marjinal grupları temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde gerçekten ciddi bir üzüntü yarattığını ifade etti.

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar'a teşekkür eden Altun, "Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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