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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
23.05.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

"Türkiye ile aynı düşüncede hükümet göreve geldi"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs konusunda, Türkiye ile aynı düşünceye sahip bir hükümet göreve gelmiştir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da bunu dikkate almak zorundadır" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, Tufan Erhürman’dan görevi aldıktan sonra Başbakanlık makamında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin kurucu partisi olduğuna dikkat çeken Tatar, "UBP, ulusal bir düşünceye sahip bir tabana sahiptir. Bu çok önemlidir. Ne mutlu bize ki, çok uyumlu bir hükümet ortaya çıktı. Halkın Partisi, Kudret Özersay ve arkadaşları da UBP ile aynı şekilde Kıbrıs konusuna bakmaktadır. Kıbrıs konusu bakımından güzel işler yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs’ta Rumlarla bir Federal Çözüm modelini savunduğuna işaret eden Tatar şöyle devam etti;

’DURUM DEĞİŞTİ, AKINCI DİKKATE ALMALI’

"Yeni oluşan hükümet farklı noktadadır. Hükümet programımızda, Kıbrıs konusuna bakış açısı açık ve nettir. Kıbrıs sorununa bakış açımız, Türkiye ile çok daha yakındır. Bizler, Türkiye ile alternatif bir takım yöntemlerin de masaya gelmesi gerekir diye düşünüyoruz. Durum değişmiştir. Yeni bir anlayış vardır. Meclis’te 35 milletvekili Kıbrıs sorununa Akıncı’dan daha farklı bakmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da, bunu dikkate almak zorunda."

KKTC’nin yeni Başbakanı Tatar, hükümetin öncelikleri arasında en önemlisinin ekonomi olduğunu belirtti. Tatar, "Ekonomiyi iyi yöneteceğiz. Ekonomik kalkınma seferberliği olacak" diye konuştu.

’TÜRKİYE’YE YÜREKTEN BAĞLIYIZ’

Türkiye’ye de mesaj gönderen Tatar, "Türkiye ile iyi ilişkiler çerçevesinde bu hükümet umut olarak ortaya çıkmıştır. Halk çok güzel işler bekliyor bizlerden. Bunu görüyoruz. Türkiye’ye de sesleniyorum; Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türk halkı Türkiye’ye yürekten bağlıdır. Türk milleti güçlü olduğu müddetçe bizler de burada daha da rahat ederiz. Türk insanı bizim kardeşlerimizdir. Kıbrıs’tan sevgi ve selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye’de medyada çalıştığı dönemler olduğunu da belirten Tatar, Şansal Büyükağa gibi isimleri yakından tanıdığını söyledi. Tatar, "Türkiye medyasına da teşekkür ediyorum. Bizleri yakından takip ediyorlar" dedi.

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