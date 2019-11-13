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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
13.11.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

KKTC Başbakanı Tatar, İnterpol’e ’aranıyor muyum’ diye sordu

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KKTC Başbakanı Tatar, İnterpol’e ’aranıyor muyum’ diye sordu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın, ’İnterpol tarafından arandığı yönünde’ haberler tartışma çıkardı. Tartışmalar üzerine Başbakan Tatar, KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı’na, kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordurdu. Ankara’dan gelen cevapta, Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşıldı. 

Başbakan interpol tarafından aranıyor mu?’ tartışması, bazı medya organlarında yer alan haberlerle gündemde yer buldu. ’Yurt dışına gidemeyeceği’ yönündeki haberler üzerine Tatar, polisin kendisi ile ilgili araştırma yapmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Başbakan Tatar ile ilgili olarak uluslararası bir sorunun olup olmadığını sorguladı. Ankara’dan konuyla alakalı gelen cevapta ise Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Başbakan Tatar’a konuyla ilgili yazılı bilgi verdi. Manavoğlu’nun yazılı açıklamasında, "Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAŞBAKAN ŞÜPHEYE DÜŞTÜ

Olayla ilgili açıklama yapan Başbakan Tatar da, "Son zamanlarda bu konu o kadar yazıldı çizildi ki, ben bile, bir ara, kendimden gayet emin olmama rağmen, ’acaba benim bilmediğim, tahmin etmediğim bir şey olabilir mi’ diye aklımdan geçirdim ve gereken araştırmaları yaptırdım. Sonuç olarak bana en küçük bir sıkıntım söz konusu olmadığı bildirildi" dedi. Tatar, önümüzdeki günlerde Avrupa’nın bir şehrine de seyahat planlandığını kaydetti.

 

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