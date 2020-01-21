KKTC Başbakanı Rumlara meydan okudu: ‘Asıl korsan Rumlar, bulana kadar kazacağız’

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs’ın güneyinin açıklarında kazıya başlamasının ardından Türkiye’ye yönelik ‘korsan devlet’ ifadesi kullanmasına sert karşılık verdi ve “Bunlar panik feryatları. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Asıl korsan bizzat Rumlardır. İstedikleri kadar bağırsınlar, doğalgaz bulana kadar ada çevresini kazacağız” dedi.

RUM-YUNAN İKİLİSİ PANİKTE

Hürriyet’e konuşan Başbakan Tatar, Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayan, Türkiye’nin mavi vatandaki sınırlarına da göz diken Rum-Yunan ikilisinin, Türkiye-Libya anlaşmasından sonra paniğe kapıldığını belirterek, “KKTC, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) lisansları boşuna vermedi. Türkiye ile birlikte kazı çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Doğalgaz ya da petrol, buluncaya kadar kazılar devam edecek. Bağırsın dursunlar. Rumlar neresini parsellediyse, bizim de oralarda hakkımız var, hak verilmez alınır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE KKTC’Yİ TANIYOR, YETER’

Tatar, Rumların KKTC’yi yasadışı ve yok hükmünde kabul etmesine de cevap verdi. Tatar, “Dünya bizi tanımayabilir ama Rumlarla Kıbrıs’ta eşit haklara sahip olduğumuzu kabul ediyor. Annan Planı’nda ve geçmişteki tüm BM kararlarında eşit haklarımız kabul ediliyor. Ayrıca Türkiye’nin bizi tanıması yeter de artar” ifadelerini kullandı.

‘1974’TE DE HATA YAPTILAR’

Rumların Kıbrıslı Türklerle anlaşmak yerine ada çevresindeki zenginliklere tek başına sahip olmaya çalıştığını söyleyen Tatar şöyle devam etti: “Aynı hatayı 1974’te de yaptılar. Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamaya kalktılar. Barış Harekâtı’yla derslerini aldılar ama bir türlü akıllanmadılar. Doğu Akdeniz’de 1800 kilometreden daha uzun kıyısı olan Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin denizlerdeki haklarına göz diktiler. Bundan daha büyük korsan olur mu? Şimdi de kalkmış Türkiye’ye ‘korsan devlet’ diyorlar.”