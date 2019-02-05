KKTC ‘Anne Denktaş’ı uğurladı
KIBRIS davasının efsane ismi, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş dün Lefkoşa’da toprağa verildi.
Yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar nedeniyle cumartesi günü 85 yaşında hayatını kaybeden Aydın Denktaş, vasiyeti gereği trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu Raif’in Lefkoşa mezarlığındaki kabri yanına defnedildi. Tarihi Selimiye Camii’ndeki cenazeye Türkiye’den üst düzeyde katılım oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs kökenli aileden gelen ve bir dönem Kıbrıs’tan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Tuğrul Türkeş, cenazeye katılanlar arasındaydı. Cenaze KKTC siyasetini de bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve eski siyasiler, Aydın Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve kızlarına başsağlığı dileklerini iletti.
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