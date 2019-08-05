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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
05.08.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalıştı! Görüntüleri ortaya çıktı

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Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri Clauvino da Silva, hapishaneden, 19 yaşındaki kızının kılığına girerek kaçmaya çalıştı. Yetkililer, maske ve peruk takan Silva'nın gergin tavırlarının kendisini ele verdiğini bildirdi.

Olay, Rio de Janeiro’daki hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Clauvino da Silva, hapishaneden kaçmak için ilginç bir yöntem kullandı.

Peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyen Silva, kızının kılığında hapisten kaçmaya çalıştı. Gergin tavırları sebebiyle kendini ele verdiği belirtilen Silva’nın yakalandıktan sonra maskesini çıkardığı anlar polis tarafından görüntülendi. 

Rio Eyalet Hapishanesi İdaresi Sekreterliğince yayımlanan görüntülerde Silva, kadın kıyafetlerinin yanı sıra silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruklu haliyle görülüyor.

KIZINI HAPİSTE BIRAKACAKTI

Silva’nın planına göre, kendisini ziyarete gelen kızını hapiste bırakıp, kendisi kaçacaktı. Polis, Silva’nın kızının da plana dahil olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, polisin yayınladığı görüntülerde, Shorty (Bücür) lakaplı Silva’nın kızına ait pembe bir tişört ve dar pantolon giydiği görüldü. Kafasına siyah bir peruk takan Silva, ayrıca kafasına da plastik maske geçirerek kimliğini gizlemeye çalıştı.

BREZİLYA’NIN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN BİRİNİN LİDERİ

Clauvino da Silva’nın, Comando Vermelho adında, Rio’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olduğu belirtildi. Kaçış planında başarısız olan Silva’nın, maksimum güvenlikli bir bölüme nakliye edildiği ve disiplin kısıtlamalarına maruz kalacağı belirtildi.

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