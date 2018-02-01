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    ‘Kızımsa kızım suçu varsa cezasını çeksin’

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    01.02.2018 - 22:57 | Son Güncelleme:

    KKTC’nin Gazimağusa kentinde 3’ü kız 7 gencin, üniversite öğrencisi Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’yi (28) döverek öldürmesi, Ada’da büyük yankı yarattı.

    Polisin yakaladığı 3 şüpheli B.Ç. (16), Z.K. (22) ve O.K. (18) dün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme hakimi Gökan Asafoğulları, B.Ç.’nin baba ve ablasına, “Bu çok ciddi bir suç, kızınıza bir avukat tutun” dedi, ancak baba “Ne cezası varsa çeksin, ben avukat tutamam. Devlet bir avukat verirse, ondan yararlansın. Suçu varsa, cezasını çeksin. Bu millete kötü örnek olmasın. Kızımsa kızım. Gereğinin yapılmasını istiyorum” karşılığını verdi.

    Hâkim, 3 şüpheli için 2 gün tutukluluk emri verdi. Duruşmanın ardından mahkeme önünde şüphelilerin aileleri arasında tartışma çıktı. O.K. ve Z.K.’nın aileleri, B.Ç.’nin ailesine, “Kızınıza sahip çıkmadınız, sokağa attınız. Sonu bu. Oğullarımızın başını yaktı” diye tepki gösterdi.

    Polis dün gece firari şüphelilerden A. S. (28), O.K. ve S.D.’yi ülkeden kaçmaya çalışırken yakaladı. Son firari şüpheli N.Ş. (28) Kıbrıs Rum yönetimine kaçtı. Yakalanan 3 gençle birlikte tutuklu sayısı 6’ya çıktı.

    Bu arada, Nijeryalı Kennedy Dede’ye otopsi yapıldı. Nijeryalı gencin, göğüs kafesi ve başına çok sayıda darp aldığı, akciğerlerinde ciddi yaralanmalar görüldüğü ve beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirlendi.

    ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

    Cinayeti öğrenen Kennedy Dede’nin çoğu Nijeryalı okul arkadaşları da Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde protesto gösterisi düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrenciler, “Adalet istiyoruz” diye sloganlar attı. 

    Etiketler: Gazimağusa , KKTC , gazetehaberleri
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